David Beckham bỏ túi hơn 2,6 nghìn tỷ đồng, trong khi Victoria bật khóc vì công ty thua lỗ

Năm 2025 tiếp tục là một năm "ăn nên làm ra" của David Beckham khi cựu danh thủ thu về khoản lợi nhuận kỷ lục lên tới 73,4 triệu bảng (khoảng hơn 2.611 tỷ đồng) từ công ty riêng DRJB Holdings.

Theo số liệu công bố, doanh thu hợp nhất của công ty tăng nhẹ 1% nhưng lợi nhuận lại bùng nổ nhờ vào hàng loạt hợp đồng quảng bá "khủng" với BOSS menswear, AliExpress và cả… nồi chiên không dầu SharkNinja. Chưa hết, Beckham còn "mát tay" khi ra mắt sản phẩm bổ sung dinh dưỡng IM8 với lời hứa hẹn mang đến 92 thành phần chỉ trong một ly uống mỗi ngày.

Đặc biệt, cổ đông của DRJB Holdings cũng được "ăn mừng lớn" khi nhận về 58,5 triệu bảng (khoảng 2.081 tỷ đồng) cổ tức. Nói cách khác, Beckham không chỉ "hái ra tiền" nhờ ngoại hình phong độ, mà còn chứng minh anh là một doanh nhân sắc bén trên thương trường.

Một nguồn tin tiết lộ với The Sun: "David vẫn cực kỳ đắt show quảng cáo, nhưng giờ anh còn là một doanh nhân thông minh và bản lĩnh. Anh ấy rất thích cảm giác điều hành ở phòng họp. Sáu năm sau khi lập công ty quản lý thương hiệu, Beckham ngày càng trực tiếp nắm mọi khâu".

Không chỉ kinh doanh, Beckham còn "phủ sóng" toàn cầu với loạt phim tài liệu 4 tập phát hành trên Netflix năm 2023, khiến tên tuổi anh một lần nữa nóng rần rần trên mạng xã hội.

Trong khi David thăng hoa, Victoria lại rơi nước mắt

Trái ngược với chồng, Victoria Beckham xuất hiện trong trailer phim tài liệu mới với đôi mắt ngấn lệ khi nói về giai đoạn khó khăn của thương hiệu thời trang mang tên mình. Bộ phim có tên Victoria Beckham, gồm 3 tập, sẽ lên sóng Netflix từ ngày 9/10.

Victoria thẳng thắn chia sẻ: công ty của cô từng "nợ hàng triệu bảng" (tương đương hàng trăm tỷ đồng), thậm chí khiến David "toát mồ hôi hột" vì lo lắng. Dẫu vậy, bà xã Becks khẳng định: "Điều quan trọng nhất với tôi vẫn là gia đình. Tôi chỉ mong các con và David tự hào về mình".

Khoảnh khắc xúc động nhất trong trailer chính là khi Beckham ôm lấy vợ và nói: "Em chỉ cần làm một cái sandwich phô mai kẹp giăm bông thôi là bọn anh cũng đã tự hào rồi". Victoria hài hước đáp lại: "Thật ra thì em còn chẳng biết làm sandwich phô mai ngon nữa".

Từng lỗ hơn 2,3 nghìn tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính, năm 2021 thương hiệu Victoria Beckham lỗ 5,887,036 bảng (khoảng 209 tỷ đồng), trước đó năm 2020 còn lỗ nặng hơn 8,581,944 bảng (khoảng 305 tỷ đồng). Tính từ ngày thành lập năm 2008, công ty đã "đốt" tổng cộng 66,3 triệu bảng (khoảng 2.357 tỷ đồng). Chỉ mới năm ngoái, thương hiệu này mới chính thức có lãi sau 17 năm vật lộn.