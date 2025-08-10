David Beckham bị paparazzi "tóm gọn" khoảnh khắc "bàn tay hư" với Victoria trước mặt các con

Gần đây, cựu danh thủ đình đám thế giới David Beckham và bà xã - nhà thiết kế thời trang Victoria đang tận hưởng kỳ nghỉ sang chảnh trên du thuyền cùng 3 con Romeo, Cruz và Harper. Trong khi đó, cậu con cả Brooklyn và vợ xuất thân nhà tỷ phú vẫn "mất hút", chọn ở lại bên kia bờ Đại Tây Dương giữa lúc rạn nứt gia đình ngày càng sâu sắc.

Trong bộ ảnh bị paparazzi "tóm gọn" mới đây khi vợ chồng Beckham cùng con trai út Cruz và bạn gái anh dùng bữa tối tại Portofino hôm 8/8 vừa qua, David Beckham đã vô tình đặt tay lên vòng 3 của vợ đầy thân mật. Khoảnh khắc này lập tức gây sự chú ý, ở độ tuổi 50, cặp đôi Beck-Vic vẫn luôn giữ được tình cảm nồng nhiệt, không ngại thể hiện sự gắn bó trước mặt các con.

David Beckham bị "tóm dính" khoảnh khắc "bàn tay hư" với vợ trước mặt các con

Trước bữa ăn, David, Victoria, Cruz và bạn gái của anh - Jackie Apostel - rời du thuyền để tới Bloody Bay thưởng thức bữa tối ngắm hoàng hôn. Jackie đã ghi lại những khoảnh khắc tự nhiên và đầy tình cảm của "cặp đôi quyền lực" trước ống kính. Victoria, ở tuổi 51, khoe trọn vóc dáng mảnh mai trong chiếc váy đen hở lưng, trong khi David nổi bật với sơ mi xanh nhạt và quần be lịch lãm. Jackie chọn áo ngực satin nhỏ xíu kết hợp váy dài, còn Cruz diện áo polo xanh pastel trẻ trung.

David Beckham tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng cùng gia đình

Nhan sắc sắc sảo của Victoria ở tuổi 51

Beckham chuyên tâm chụp ảnh "sống ảo" cho vợ

Cả hai cũng được bạn gái của Cruz chụp ảnh cho, thể hiện quan hệ thân thiết

Hai cặp đôi cùng nhau dùng bữa vui vẻ, Victoria tỏ ra thân thiện với bạn gái của con trai út

Vợ chồng Beckham cùng con trai út và bạn gái thưởng thức rượu vang, cocktail và nhiều món ăn ngon trước khi trở lại du thuyền cùng các thành viên khác. Sự việc diễn ra chỉ vài giờ sau khi cả David và Victoria gây chú ý khi "thả tim" video mới nhất của Brooklyn trên Instagram, như một cách muốn gửi lời yêu thương tới con trai 26 tuổi, giữa lúc lục đục gia đình.

Trong khi gia đình Beckham đang vi vu miền Nam nước Pháp, Brooklyn vẫn ở bên kia Đại Tây Dương cùng vợ Nicola. Thời gian qua, Brooklyn luôn sát cánh bên vợ, ít xuất hiện trong các hoạt động gia đình. Đầu tuần này, anh và Nicola kỷ niệm 3 năm ngày cưới bằng cách tái khẳng định lời thề hôn nhân trong một buổi lễ lãng mạn.

Một nguồn tin thân cận tiết lộ với Daily Mail: "Đây là dịp để họ tôn vinh tình yêu và sự cam kết, đồng thời tạo nên kỷ niệm ý nghĩa". Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa Brooklyn đã bỏ lỡ chuyến đi vui vẻ ở St Tropez, nơi bố mẹ và các em anh tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ.

Brooklyn sau đó trở lại Mỹ và được bắt gặp với vẻ mặt trầm tư khi đi cùng vợ và mẹ vợ Claudia ở New York. Trước đó, anh cũng có chuyến nghỉ dưỡng tại St Tropez cùng gia đình nhà vợ, thậm chí uống bia thân mật với tỷ phú Nelson Peltz - cha vợ mình.

Giữa sóng gió gia tộc, mọi nhất cử nhất động của gia đình Beckham đều bị paparazzi ghi lại



