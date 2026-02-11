David Beckham bán penthouse 600 tỷ giữa lúc "cạch mặt" con trai cả

David Beckham mới đây đã bán căn penthouse siêu sang tại Miami với mức giá cao hơn đáng kể so với thời điểm mua vào, thu về khoản lợi nhuận hàng trăm tỷ đồng. Thương vụ diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ căng thẳng kéo dài giữa cựu danh thủ và con trai cả Brooklyn Beckham vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo The New York Post, David Beckham mua căn hộ này vào năm 2020 với giá 19,8 triệu USD (xấp xỉ 495 tỷ đồng) thông qua công ty Beckham Brand Limited đặt tại London. Sau khoảng 6 năm sở hữu, anh đã bán lại với giá 24,6 triệu USD (khoảng 615 tỷ đồng), thu về khoản chênh lệch 4,8 triệu USD - tương đương gần 120 tỷ đồng.

David Beckham đã bán căn penthouse xa hoa của mình ở Miami với lợi nhuận lớn (hình ảnh chụp tại Miami hồi tháng 6, nguồn: EPA)

Căn penthouse nằm ở tầng 59 của tòa tháp One Thousand Museum - công trình cao 62 tầng, cao khoảng 215m và từng được xem là một trong những tòa nhà mang tính biểu tượng nhất Miami. Căn hộ có 5 phòng ngủ, 5 phòng tắm, hệ cửa kính từ trần đến sàn, ban công rộng nhìn thẳng ra Đại Tây Dương và đặc biệt là sân đáp trực thăng riêng đầu tiên tại Miami.

Không gian sống được thiết kế theo chuẩn xa xỉ bậc nhất: bếp Ý với mặt bàn đá thạch anh của Gatto Cucine, phòng tắm phong cách spa. Gia đình Beckham được sử dụng loạt tiện ích "đỉnh của chóp" như phòng gym và spa hai tầng, hồ bơi vô cực, Sky Lounge, Aquatic Center, khu làm tóc - làm đẹp, rạp chiếu phim riêng và an ninh 24/7. Tòa nhà do cố kiến trúc sư lừng danh Zaha Hadid thiết kế, nổi tiếng với các dịch vụ cao cấp như hương thơm riêng ở khu vực chung, giao hoa tươi mỗi ngày và hỗ trợ tổ chức sự kiện.

Căn hộ nằm ở tầng 59 của tòa nhà One Thousand Museum, một trong những tòa nhà cao nhất thành phố với 62 tầng và chiều cao 215m (Ảnh: MEGA)

Penthouse này từng là nơi ở chính của gia đình Beckham sau khi David ra mắt CLB Inter Miami năm 2018. Cả bốn người con Brooklyn, Romeo, Cruz và Harper đều từng sinh hoạt tại đây. Hiện tại, gia đình Beckham vẫn sở hữu một căn biệt thự khác ở Miami Beach trị giá 72,25 triệu USD (khoảng 1.800 tỷ đồng), hướng ra vịnh Biscayne Bay, với nhiều phòng ngủ, bếp sang trọng, bếp ngoài trời, khu lounge trên mái và mặt tiền dài hơn 37m dọc bờ vịnh.

Gia đình Beckham sinh sống tại Miami (Ảnh: Getty)

Đáng chú ý, biệt thự này được mua vào năm 2024 với mong muốn xem Miami như "ngôi nhà thứ hai", đồng thời giúp David và Victoria ở gần Brooklyn hơn khi anh chuyển sang Mỹ sinh sống. Tuy nhiên, thực tế lại trái ngược khi mâu thuẫn gia đình ngày càng căng thẳng. Brooklyn hiện sống cùng vợ là Nicola Peltz tại Los Angeles. Nicola xuất thân từ gia đình tỷ phú, với bất động sản tại Palm Beach trị giá 85,6 triệu USD (khoảng 2.140 tỷ đồng). Brooklyn và Nicola cũng được cho là nhận khoản trợ cấp khoảng 1 triệu USD/tháng (tương đương 25 tỷ đồng) từ cha của Nicola - ông Nelson Peltz.

Trong khi Brooklyn và Nicola sống tại Los Angeles (Ảnh: Getty)

Việc David Beckham bán penthouse diễn ra giữa lúc Brooklyn công khai tuyên bố cắt đứt quan hệ với gia đình, cáo buộc cha mẹ kiểm soát và thao túng cuộc sống của anh, đặt "thương hiệu Beckham" lên trên hạnh phúc cá nhân. Dù vậy, nguồn tin thân cận cho biết Brooklyn vẫn luôn được chào đón nếu muốn quay về, và David gần đây cũng đăng bài tri ân các con trên mạng xã hội.

Thương vụ bất động sản hàng trăm tỷ đồng một lần nữa cho thấy khối tài sản đồ sộ và khả năng đầu tư của David Beckham, nhưng đồng thời cũng làm nổi bật sự tương phản giữa thành công tài chính rực rỡ và những rạn nứt chưa có hồi kết trong chính gia đình anh.