Đầu xuân ra sân, tuyển nữ Việt Nam tăng tốc cho giải châu Á

Chiều 18/2, đội tuyển nữ Việt Nam chính thức hội quân, trở lại tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam, khởi động hành trình chuẩn bị cho Vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á 2026.

Giữa không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân, khi nhiều gia đình còn quây quần du xuân, đón Tết, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã sớm bước vào guồng quay tập luyện với tinh thần nghiêm túc, tập trung cao độ. Hình ảnh các nữ tuyển thủ miệt mài trên sân cỏ trong ngày đầu năm mới cho thấy quyết tâm lớn hướng tới một năm 2026 đầy thử thách nhưng cũng tràn ngập cơ hội.

Điểm nhấn trong buổi tập đầu xuân là sự hiện diện và động viên trực tiếp của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn. Chia sẻ cùng toàn đội, người đứng đầu bóng đá Việt Nam gửi lời chúc mừng năm mới tới Ban huấn luyện và các cầu thủ, đồng thời biểu dương tinh thần chủ động, chuyên nghiệp khi toàn đội sớm hội quân trở lại.

Chủ tịch VFF nhấn mạnh, năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi đội tuyển nữ Việt Nam tham dự VCK châu Á, đấu trường có tính cạnh tranh rất cao của bóng đá nữ khu vực. Ông đề nghị Ban huấn luyện và các cầu thủ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí bền bỉ, chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn, thể lực lẫn tâm lý thi đấu, hướng tới mục tiêu đạt thành tích tốt nhất, đáp lại sự tin tưởng của người hâm mộ cả nước.

Thay mặt toàn đội, HLV trưởng Mai Đức Chung bày tỏ sự xúc động và trân trọng trước sự quan tâm của lãnh đạo VFF. Ông khẳng định đây là nguồn khích lệ quý giá để tập thể đội tuyển bước vào năm mới với tinh thần hứng khởi và trách nhiệm cao nhất. Ban huấn luyện sẽ xây dựng giáo án phù hợp, đảm bảo các cầu thủ đạt điểm rơi phong độ khi bước vào giải đấu quan trọng.

Đại diện cầu thủ, đội trưởng Phạm Hải Yến gửi lời chúc năm mới tới lãnh đạo Liên đoàn và Ban huấn luyện, đồng thời khẳng định toàn đội sẽ nỗ lực tối đa trong tập luyện và thi đấu. “Chúng tôi sẽ tuân thủ nghiêm túc kế hoạch đề ra, ra sân với tinh thần cao nhất vì màu cờ sắc áo”, Hải Yến nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội trong 10 ngày trước khi lên đường sang Perth (Australia) vào ngày 27/2, chính thức bước vào VCK châu Á 2026, nơi bản lĩnh và khát vọng của các cô gái vàng Việt Nam tiếp tục được thử lửa.