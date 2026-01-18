Đấu U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam bất ngờ hưởng lợi nhờ... chủ nhà Saudi Arabia

Cả U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc đều phải thi đấu hiệp phụ tại vòng tứ kết. U23 Việt Nam có được bàn thắng quyết định trong hiệp phụ và thắng U23 UAE với tỉ số 3-2. Còn U23 Trung Quốc phải nhờ đến loạt đá luân lưu 11m mới vượt qua được U23 Uzbekistan.

Tuy nhiên, U23 Việt Nam nắm lợi thế trước thềm vòng bán kết khi được nghỉ nhiều hơn 1 ngày. Bên cạnh đó, đoàn quân áo đỏ thi đấu vòng tứ kết vào khung giờ 18h30 (giờ địa phương) khá mát mẻ. Về phần U23 Trung Quốc, họ trải qua 120 phút so tài với U23 Uzbekistan ở khung giờ 14h30 nắng nóng. Cầu thủ 2 đội mất khá nhiều sức, phải 2 lần nghỉ giải lao giữa 2 hiệp chính để uống nước (cooling break).

U23 Việt Nam có lợi thế tại vòng bán kết

Ngay chính HLV Antonio Puche của U23 Trung Quốc cũng than phiền về lịch thi đấu: "Tôi nghĩ AFC cần phải làm gì đó để các đội bóng tham dự giải không gặp bất lợi như vậy. Tôi không muốn im lặng. Tôi cũng phải nói thêm: việc bắt đầu trận đấu lúc 14h30 chiều là không hợp lý".

Tại vòng bán kết, U23 Việt Nam cũng được thi đấu với U23 Trung Quốc ở khung giờ 18h30 (giờ địa phương). Trong khi đó, trận đấu U23 Nhật Bản vs U23 Trung Quốc diễn ra lúc 14h30. Ngoài ra, tính từ vòng bảng đến trận bán kết, U23 Việt Nam có 3 trận liên tiếp được chơi trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City. Nếu vào đến chung kết, chuỗi trận này sẽ tăng lên con số 4.

Prince Abdullah Al-Faisal Sports City tại Jeddah (Saudi Arabia) cũng là SVĐ có sức chứa lớn nhất ở VCK U23 châu Á 2026 với 24.159 chỗ ngồi. Sân đấu này nằm trong kế hoạch tổ chức Asian Cup 2027 và hiện đang là sân nhà của 2 CLB Al-Ahli và Al-Ittihad.

U23 Việt Nam tạo "địa chấn" khi vượt qua U23 Saudi Arabia

Điều đặc biệt, những lợi thế dành cho U23 Việt Nam xuất phát từ vị trí đầu bảng A sau vòng bảng. Ban đầu, vị trí này được nhận định nhiều khả năng thuộc về chủ nhà U23 Saudi Arabia. Với tư cách đội chủ nhà, cựu vô địch cùng dàn cầu thủ chất lượng, U23 Saudi Arabia không chỉ là ứng viên cho ngôi đầu bảng mà còn được đánh giá có khả năng cạnh tranh ngôi vương. Nhưng cuối cùng, U23 Việt Nam đã có màn trình diễn ngoạn mục để vừa giành ngôi nhất bảng, vừa góp phần khiến U23 Saudi Arabia phải sớm rời cuộc chơi.

Trận bán kết U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc diễn ra ngày 20/1 lúc 18h30 giờ địa phương tức 22h30 giờ Việt Nam.