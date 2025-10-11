Đấu Trung Quốc, Thái Lan nhận kết quả phũ phàng

Trong trận giao hữu kín diễn ra vào chiều 10/10, đội tuyển U23 Thái Lan đã bất ngờ để thua U23 Trung Quốc với tỷ số 1-3. Đây là một phần trong kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 33 và Vòng chung kết U23 châu Á 2026 của Thái Lan. Để chuẩn bị cho các giải đấu này, đội bóng đã có một chuyến tập huấn tại Côn Minh, Trung Quốc, với hai trận giao hữu gặp U23 Trung Quốc vào ngày 10 và 14 tháng 10.

Trận đấu ngày 10/10 đã kết thúc với kết quả 3-1 nghiêng về phía U23 Trung Quốc. Đây là một trận đấu không có khán giả và chỉ công bố kết quả, làm dấy lên nhiều bàn luận trong giới mộ điệu về khả năng thực sự của U23 Thái Lan. Đặc biệt, việc để thua một đội bóng chỉ thuộc dạng tầm trung ở châu Á cho thấy U23 Thái Lan còn nhiều điều cần phải cải thiện, cụ thể là khả năng phòng ngự của họ đã bị U23 Trung Quốc khai thác triệt để.

U23 Thái Lan thua 1-3 trước U23 Trung Quốc.

Chia sẻ trước trận đấu, Atthaphon Saengthong, hậu vệ phải của Nakhon Pathom United, bày tỏ niềm vui khi được trở về đội tuyển. Anh nhấn mạnh rằng mặc dù không cần phải điều chỉnh nhiều với đồng đội, nhưng vẫn phải thích nghi với chiến thuật mà huấn luyện viên đề ra. Saengthong cho biết: "U23 Trung Quốc là một đội mạnh với nhiều cầu thủ cao lớn, vì vậy tôi cần tìm cách phối hợp tốt để đối phó với họ."

U23 Trung Quốc cũng như U23 Thái Lan đã vượt qua vòng loại của giải U23 châu Á 2026, vì vậy trận đấu này cũng chính là một cơ hội tốt để thử nghiệm và củng cố đội hình trước khi tham gia các giải đấu lớn sắp tới. Vào ngày 14/10, hai đội sẽ tiếp tục gặp nhau trong một trận giao hữu chính thức, hứa hẹn sẽ là cơ hội để U23 Thái Lan có thể cải thiện phong độ.

Người hâm mộ sẽ rất mong chờ những điều chỉnh cần thiết từ phía ban huấn luyện để đội tuyển có thể thể hiện tốt hơn trong thời gian tới. Cần biết hướng về SEA Games 33 trên sân nhà, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, Madam Pang đã tuyên bố muốn đoạt cả 4 tấm HCV ở 4 môn bóng đá, bao gồm bóng đá nam nữ, futsal nam nữ.

Đặc biệt, ở SEA Games 32, U23 Thái Lan đã thua U23 Indonesia trong trận Chung kết đầy tranh cãi, với nhiều thẻ đỏ và những màn xô xát. Thế nên, NHM Thái Lan đang rất chờ đợi lứa U23 của họ có thể phục hận, giành lại tấm HCV.