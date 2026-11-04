Đấu Thái Lan, HLV Kim Sang-sik gọi 3 cầu thủ nhập tịch cho tuyển Việt Nam

HLV Kim Sang-sik điền tên nhiều nhân tố mới vào danh sách hội quân.

Theo danh sách mới được công bố, U23 Việt Nam tham dự Giải U23 Quốc tế 2026 với 26 cầu thủ được triệu tập. Lực lượng lần này có sự kết hợp giữa những gương mặt đã tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế và các cầu thủ trẻ đang trong quá trình khẳng định mình.

Đây không chỉ là dịp để U23 Việt Nam kiểm nghiệm lực lượng, hoàn thiện lối chơi, hướng tới những nhiệm vụ quốc tế trong năm 2027, mà còn là môi trường để ban huấn luyện đánh giá, phát triển các nhân tố có tiềm năng đóng góp cho Đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Đáng chú ý, trong danh sách tập trung có 3 cái tên Việt kiều là Williams Minh Hoàng, Ngô Đăng Khoa và Trần Thành Trung. Trong đó, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa vừa cùng đội tuyển Việt Nam thi đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Williams Minh Hoàng đã ghi 1 bàn trong đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026

Ngoài ra, 7 cầu thủ từng góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam tham dự Asiad 2026, gồm thủ môn Cao Văn Bình; các hậu vệ Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt; cùng các cầu thủ Lê Đình Long Vũ, Lê Văn Thuận, Nguyễn Lương Tuấn Khải và Nguyễn Quốc Toản. Đây là nhóm cầu thủ đã có cơ hội tiếp cận môi trường thi đấu quốc tế ở cấp độ châu lục, qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm và bản lĩnh chuyên môn.

Việc tiếp tục góp mặt trong thành phần U23 Việt Nam tạo điều kiện để nhóm cầu thủ nói trên phát huy những trải nghiệm đã có và tiếp tục cạnh tranh vị trí trong kế hoạch xây dựng lực lượng cho các nhiệm vụ tiếp theo. Bên cạnh đó, những gương mặt trẻ khác cũng có cơ hội thể hiện năng lực, từng bước khẳng định vị trí trong đội hình.

Trên băng ghế huấn luyện, HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục được giao phụ trách U23 Việt Nam, trong bối cảnh HLV trưởng Kim Sang-sik cùng ĐTQG thực hiện nhiệm vụ trong dịp FIFA Days tháng 11.

Đây là sự tiếp nối trong công tác huấn luyện khi HLV Đinh Hồng Vinh từng trực tiếp dẫn dắt U23 Việt Nam tại Aisad 2026 và nhiều giải đấu quốc tế trước đó. Quá trình đồng hành cùng đội tuyển giúp HLV Đinh Hồng Vinh có điều kiện theo dõi, đánh giá sự phát triển của các cầu thủ, đặc biệt là nhóm nhân tố trẻ trong lộ trình chuẩn bị cho những nhiệm vụ tiếp theo.

Về ý nghĩa chuyên môn, Giải U23 Quốc tế 2026 được xem là bước đệm cần thiết giúp U23 Việt Nam hướng tới những nhiệm vụ quốc tế trong năm 2027, trong đó có SEA Games 34, Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027, đồng thời chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á 2028. Đây cũng là giai đoạn có ý nghĩa trong việc xây dựng lực lượng kế cận cho ĐTQG, khi các cầu thủ trẻ cần được tạo điều kiện thi đấu, tích lũy kinh nghiệm và phát triển liên tục.

3 đối thủ của U23 Việt Nam ở giải đấu cũng rất chất lượng là U23 Thái Lan, U23 Singapore và U23 Qatar.

Thông qua quá trình tập luyện và thi đấu tại giải, ban huấn luyện sẽ có thêm cơ sở đánh giá năng lực, tiềm năng của từng cầu thủ, qua đó từng bước hoàn thiện lực lượng U23 và tìm kiếm những nhân tố có thể bổ sung cho ĐTQG trong tương lai.



