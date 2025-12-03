“Đấu Lào, chỉ mong các cầu thủ Việt Nam lành lặn là tốt rồi, thắng 2-3 bàn là đủ!”

Lúc 16h00 hôm nay, 3/12, U22 Việt Nam sẽ mở màn SEA Games 33 với trận đấu U22 Lào tại bảng B. Trước trận này, BLV Quang Huy nhận định:

“Tôi nghĩ trận ra quân thì chúng ta cứ "đầu xuôi" thôi. Mục tiêu của chúng ta ở cả hai trận vòng bảng đều là thắng. Gặp Malaysia cũng phải thắng và hai trận thắng là chắc chắn đi tiếp. Trận này chỉ cần thắng, nhưng nếu thắng tối thiểu thì nghe có vẻ khiêm tốn quá. Tôi nghĩ từ hai đến ba bàn là hợp lý. Hai bàn cũng tốt rồi. Và mong sao các cầu thủ lành lặn để giữ một nhịp tốt khi bước vào trận đấu với Malaysia”.

U22 Việt Nam được kỳ vọng vô địch SEA Games 33.

Thời gian qua, bóng đá trẻ của Lào có nhiều tiến bộ. Tuy nhiên BLV Quang Huy cho rằng sự tiến bộ này vẫn bị đứt khoãng và không thật sự đáng lo ngại. Thậm chí, BLV Quang Huy cho rằng cả chiến dịch SEA Games cũng không phải thử thách lớn nhất cho U22 Việt Nam, mà chỉ là bước đệm hướng về giải châu Á 2026.

“Thực ra chúng ta thấy bóng đá Lào đã chuyển mình cũng khá lâu rồi, giống như rất nhiều nền bóng đá của khu vực Đông Nam Á: sự tiến bộ chậm và không liên tục. Sau một bước tiến thì Lào lại trở về vạch xuất phát, thậm chí là dưới cả vạch xuất phát, sau đó lại làm lại từ đầu. Bóng đá Đông Nam Á vẫn thường xuyên có kiểu bắt nhịp như vậy. Không có sự tiếp lửa, không có sự kết nối giữa lứa này với lứa sau. Nó thiếu tính hệ thống, thành ra tiến bộ vẫn chậm và không đều.

Vòng vo một tí để nói rằng đặc thù bóng đá trẻ thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. SEA Games 2009, Lào vào đến bán kết và Việt Nam rất vất vả mới thắng được. Thế nên tôi cho rằng bây giờ là lúc chúng ta gặp Lào, chúng ta tôn trọng đối thủ nhưng vẫn cho rằng U22 Việt Nam – với một lực lượng gồm toàn bộ các cầu thủ đá ở V.League – chưa bao giờ chúng ta có một lứa trẻ đi SEA Games mà toàn là người đá V.League, lại hay được thi đấu và gần đây được gọi sát rất nhiều, là hay hơn Lào.

Nói cho cùng, bóng đá trẻ Việt Nam đã hai lần vô địch SEA Games rồi. Điều tôi muốn hơn cả trước kỳ SEA Games năm nay là chúng ta có bốn trận đấu thành thơi một chút, nhưng cũng là sân chơi để rèn giũa. Ngay tháng 1 tới, U22 có nhiệm vụ ở vòng chung kết châu Á. Đấy là nơi mà tôi rất hy vọng với lực lượng dạn dày thế này, chúng ta có thể một lần nữa làm nên kỳ tích. Còn SEA Games này thì đương nhiên mục tiêu không gì khác ngoài vô địch, nhưng cũng hãy cứ thư thái và đá đúng khả năng thôi”.

HLV Kim Sang-sik sẽ dẫn dắt U22 Việt Nam tới ngôi vô địch trên đất Thái Lan?

Một điểm đặc biệt là ở SEA Games 33 trên đất Thái Lan, các đội sẽ thi đấu ít hơn hẳn trước đây. Đội vào đến Chung kết cũng chỉ đá 4 trận. Khoảng cách nghỉ giữa các trận là rất lớn. BLV Quang Huy nói:

“Đúng là số trận ít thật và lại có kiểu nghỉ tận 8 ngày mới đá trận tiếp theo. SEA Games trước đây thì thường xuyên có kiểu, kể cả thời đội tuyển quốc gia nhé, sau này bóng đá trẻ thì cũng hay có kiểu nghỉ đúng một ngày rồi đá tiếp. Người ta có lý do là cầu thủ trẻ hồi phục nhanh. Nhưng mà nói thật, ngày xưa đội tuyển quốc gia mà trong đó có những cầu thủ lão tướng ba mấy tuổi mà phải chơi kiểu nghỉ đúng một ngày rồi đá thì đúng là chỉ có Đông Á mới có kiểu này thôi.

Thế nhưng năm nay rất là khác. Thể thức mới, chỉ có nhất bảng mới chắc chắn vào vòng trong. Hai trận đầu cách nhau đến 8 ngày thì thôi, khó người khó ta. Nhưng đúng là so với nhịp bình thường thì cả thầy và trò đều phải có cách điều chỉnh hợp lý, chứ không là bị sứt nhịp đấy.

Bởi vì đội bóng trẻ là hưng phấn đấy. Với nhiều cầu thủ trẻ, nghỉ đúng một ngày đá tiếp còn hơn là nghỉ hơn một tuần thế này. Hy vọng là ông Kim Sang-sik với cách làm rất kỹ lưỡng sẽ có sự chuẩn bị tốt. Nói thẳng ra, với ông Kim thì chúng ta cũng chưa thấy có gì cất cánh hay ghê gớm. Nói thật là như vậy, nhưng để tính những bài thể lực và điểm rơi thì ông vẫn đang làm tốt”.

Cũng trong hôm nay, ở bảng A diễn ra trận mở màn giữa chủ nhà U22 Thái Lan với U22 Timor Leste. Đây được dự đoán sẽ là chiến thắng dễ dàng cho U22 Thái Lan. Còn tại bảng C, phải tới 18h00 ngày 5/12 mới diễn ra trận đầu tiên giữa U22 Myanmar và U22 Philippines.