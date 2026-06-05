Đâu là bảng đấu hấp dẫn nhất World Cup 2026?

Trang Sporting News của Mỹ chọn bảng I, với sự góp mặt của Pháp, Na Uy, Senegal và Iraq, là bảng đấu hấp dẫn nhất tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay.

World Cup 2026 là giải đấu đầu tiên FIFA mở rộng số đội tham dự lên 48. Do vậy, khi chia thành 4 nhóm hạt giống để bốc thăm, vòng bảng World Cup 2026 không có bảng đấu tử thần đúng nghĩa. Thay vào đó, giới truyền thông chọn ra bảng đấu có tính cạnh tranh cao, hứa hẹn có nhiều cặp đấu hấp dẫn nhất.

Sporting News gọi tên bảng I với sự góp mặt của nhà vô địch thế giới 2018 Pháp và Na Uy, Senegal, Iraq. Ở đó, Pháp là đội tuyển được đánh giá cao nhất. Na Uy và Senegal có sức mạnh tương đương. Iraq, đại diện châu Á giành tấm vé muộn nhất dự World Cup 2026, là ẩn số thú vị.

Thứ hạng FIFA của 4 đội tuyển này lần lượt là: Pháp (1), Senegal (14) Na Uy (31) và Iraq (57).

Na Uy bước vào World Cup 2026 với nhiều tham vọng, khi đang sở hữu ngôi sao Erling Haaland và đội trưởng Martin Odegaard của Arsenal. Tuyển Senegal cũng bước vào World Cup 2026 với khí thế hừng hực, khi đây là gần như là giải đấu lớn cuối cùng của huyền thoại bóng đá nước này - Sadio Mane.

Sporting News nhắc lại Senegal đã hủy diệt đối thủ ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi khi ghi 22 bàn, chỉ thủng lưới 3 lần trong 10 trận, đứng đầu bảng với thành tích bất bại (7 thắng và 3 hòa), giành tổng cộng 24 điểm. Trong khi đó, Na Uy kết thúc chiến dịch vòng bảng với thành tích 8 trận toàn thắng. Haaland và các đồng đội đã hủy diệt bảng đấu có Italia, Israel, Estonia và Moldova.

Sau cùng là Iraq, đại diện châu Á đã đánh bại Bolivia ở trận play-off liên lục địa và giành tấm vé đầy cảm xúc đến Bắc Mỹ. Iraq bị đánh giá thấp nhất bảng đấu, đây là điều hiển nhiên. Nhưng đoàn quân dưới trướng HLV Graham Arnold sẽ không dễ dàng lâm cảnh "lót đường" ở bảng đấu. Trong bóng đá, đội "chết hụt" thường sống dai và Iraq sẽ chơi trong tâm thế thoải mái, khi với họ, dự World Cup đã là thành công.

Bảng C với sự góp mặt của Brazil, Scotland, Morocco và Haiti được Sporting News đánh giá hấp dẫn thứ 2. Tại đây, Brazil được đánh giá mạnh vượt trội, sau đó là Morocco, Scotland và Haiti. Bốn năm trước, Morocco từng vào tới bán kết World Cup. Scotland trở lại giải đấu lớn sau nhiều năm gắn bó, sẽ khiến 3 đội còn lại cẩn trọng vì đang sở hữu nhiều nhân tố thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu. Haiti bị coi là đội "lót đường".