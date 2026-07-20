Đau hơn cả những giọt nước mắt là khoảnh khắc Messi lặng người ngoái nhìn chiếc cúp vàng World Cup 2026

Messi bật khóc sau thất bại, cái ngoái đầu về chiếc cúp vàng khiến cả thế giới xót xa.

Tây Ban Nha đã nâng cao chiếc cúp vàng World Cup lần thứ hai trong lịch sử sau chiến thắng 1-0 trước Argentina ở trận chung kết World Cup 2026. Và khi các cầu thủ áo đỏ đang chìm trong men say chiến thắng, ống kính máy quay lại hướng về một người đàn ông khác - Lionel Messi. Bên cạnh khoảnh khắc siêu sao 39 tuổi bật khóc, hình ảnh lúc Messi lặng người ngoái đầu nhìn chiếc cúp vàng World Cup đặt cách mình chỉ vài bước chân cũng đang cực viral.

Trên ngực là tấm huy chương bạc, phía trước là danh hiệu mà Argentina đã nắm giữ suốt bốn năm qua. Messi đứng lặng vài giây, ánh mắt không rời chiếc cúp trước khi tiếp tục bước đi. Không có bất kỳ hành động nào, nhưng chỉ một cái ngoái đầu ấy cũng đủ khiến hàng triệu người hâm mộ nghẹn lòng. Đó là chiếc cúp từng thuộc về anh sau đêm huyền diệu ở Lusail năm 2022. Lần này, Messi chỉ còn là người đứng nhìn.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Getty

Khung cảnh ấy khiến nhiều người nhớ lại Copa America 2016, khi Messi cũng gục ngã sau thất bại trước Chile. Nhưng nếu 10 năm trước, anh lặng lẽ ngồi một mình trên băng ghế dự bị, tuyệt vọng đến mức tuyên bố giã từ đội tuyển, thì tại World Cup 2026, Messi chọn một cách đối diện hoàn toàn khác.

Anh đứng thẳng người, quay về phía khán đài nơi hàng chục nghìn CĐV Argentina vẫn nán lại sau trận đấu. Những tiếng hô "Leo, Leo" vang lên khắp sân New York New Jersey Stadium, xen lẫn những tràng pháo tay không dứt dành cho người đội trưởng.

Messi vẫn khóc. Nhưng lần này, anh không trốn tránh nỗi đau. Anh ở lại để cảm ơn người hâm mộ. Hình ảnh ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và được nhiều tờ báo Argentina mô tả là một trong những khoảnh khắc xúc động nhất lịch sử World Cup.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Không chỉ Messi, nhiều trụ cột khác của Albiceleste cũng không giấu được cảm xúc. Rodrigo De Paul và Nicolás Otamendi đứng cạnh đội trưởng, cùng hướng về phía các CĐV trong nước mắt. Tất cả các cầu thủ Argentina đều giữ tấm huy chương bạc trên ngực và tiến đến tri ân những người đã đồng hành cùng họ suốt giải đấu.

Người cuối cùng bước lên bục nhận huy chương là HLV Lionel Scaloni. Sau lễ trao giải, chiến lược gia 48 tuổi tiến về phía các học trò rồi quỳ gối trước khán đài Argentina. Đó là một hình ảnh đầy ám ảnh, nối tiếp buổi họp báo mà chính ông cũng bật khóc khi được hỏi về tương lai.

"Tôi cảm thấy mình cần thời gian để suy nghĩ. Tôi không biết liệu mình có thể làm được điều gì vĩ đại như thế này thêm một lần nữa hay không", Scaloni nghẹn ngào. "Tôi đau đớn từ tận đáy lòng".

Những chia sẻ ấy càng làm dấy lên khả năng nhà cầm quân đã mang về hai chức vô địch Copa America, một Finalissima, một World Cup và một ngôi á quân thế giới sẽ khép lại hành trình cùng Argentina sau gần một thập kỷ.

Ảnh: Getty

Với riêng Messi, trận chung kết World Cup 2026 nhiều khả năng cũng là lần cuối anh xuất hiện ở sân khấu lớn nhất bóng đá thế giới. Anh không thể khép lại sự nghiệp World Cup bằng một cái kết trọn vẹn như năm 2022. Nhưng cách Messi đối diện với thất bại lại khiến nhiều người thêm khâm phục.

Sau tiếng còi mãn cuộc, anh tiến đến ôm và chúc mừng Lamine Yamal, Rodri cùng các cầu thủ Tây Ban Nha. Không tranh cãi, không oán trách, chỉ có sự tôn trọng dành cho nhà vô địch mới.

Argentina đã thất bại. Giấc mơ bảo vệ ngôi vương tan vỡ. Nhưng có lẽ hình ảnh được nhớ nhiều nhất của trận chung kết sẽ không phải là Ferran Torres ghi bàn hay Rodri nâng cúp.

Đó sẽ là khoảnh khắc Lionel Messi, với tấm huy chương bạc trên ngực, lặng lẽ ngoái đầu nhìn chiếc cúp vàng World Cup.Bởi đôi khi, nỗi đau lớn nhất không nằm ở những giọt nước mắt, mà ở ánh mắt của một huyền thoại khi nhìn về chiếc cúp từng thuộc về mình, biết rằng lần này có lẽ sẽ là lần cuối anh đứng gần nó đến thế.