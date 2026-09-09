Dâu cả nhà Beckham xuất hiện hốc hác dưới 45kg, Brooklyn Beckham nổi giận đáp trả dư luận bảo vệ vợ

Nicola Peltz vẫn tình tứ bên Brooklyn Beckham tại Liên hoan phim Pháp trước những bình luận tiêu cực từ dân tình.

Để vào vai nữ vũ công balê Margo trong dự án phim độc lập Prima, Nicola Peltz - con dâu cả nhà Beckham đã trải qua 4 tháng huấn luyện khắc nghiệt và sút cân nghiêm trọng xuống dưới 45kg. Ngoại hình gầy gò của cô nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội. Trả lời những bình luận kém duyên chê bai sắc vóc của vợ, Brooklyn Beckham đã lập tức lên tiếng bảo vệ: "Đừng bao giờ bình phẩm về cơ thể của một người phụ nữ. Vợ tôi vô cùng tuyệt vời và những lời miệt thị đó thật đáng khinh".

Nicola Peltz và chồng sánh đôi tại sự kiện (Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

Bất chấp những lo ngại về sức khỏe và làn sóng dư luận, cặp đôi vẫn chiếm trọn ống kính truyền thông khi xuất hiện tình tứ tại Liên hoan phim Deauville (Pháp). Diện chiếc đầm trắng xếp nhún thanh lịch, Nicola sánh đôi cùng chồng để tham dự lễ vinh danh minh tinh kỳ cựu Faye Dunaway với giải thưởng Biểu tượng (Icon Award). Brooklyn không ngần ngại trao cho vợ một nụ hôn ngọt ngào trước ống kính trước khi cả hai cùng chụp hình kỷ niệm bên bạn diễn Faye Dunaway.

Sự kiện tại Pháp diễn ra chỉ vài ngày sau khi Nicola nhận giải Ngôi sao đang lên (Rising Star) tại Liên hoan phim Venice. Dù nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ gia đình tỷ phú nhà Peltz và người chồng Brooklyn, danh hiệu này của nữ diễn viên 31 tuổi lại dấy lên không ít sóng gió và sự bất bình từ giới chuyên môn.

Vợ chồng Brooklyn Beckham và Nicola Peltz tại Venice (Ảnh: Sun)

Xúc động phát biểu khi nhận giải ở Venice, Nicola cho biết gia đình chính là điểm tựa lớn nhất giúp cô vươn tới thành công. Tuy nhiên, đây đều là những lời cảm ơn dành cho gia đình nhà ngoại bởi vợ chồng Brooklyn Beckham và gia đình nhà Becks đã hoàn toàn chấm dứt liên lạc sau những ngày tháng mâu thuẫn âm ỉ.

Bắt đầu đóng phim từ năm 11 tuổi và từng xuất hiện trong Transformers: Age of Extinction, Nicola hiện đang tập trung sản xuất các dự án độc lập qua hãng phim cá nhân Bunny Films với sự hỗ trợ tài chính từ người cha tỷ phú Nelson Peltz.