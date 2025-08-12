Dâu cả nhà Beckham gây sốc khi đăng ảnh bán nude cùng mẹ ngay trong ngày mặc váy cô dâu lần 2

Không chỉ là dịp đặc biệt để khẳng định tình yêu với Brooklyn Beckham, lễ làm mới lời thề của Nicola Peltz-Beckham còn trở thành tâm điểm bàn tán khi cô tung loạt ảnh riêng tư chưa từng công bố. Trong số đó, khoảnh khắc Nicola bán khỏa thân, chỉ mặc quần bó và đứng tạo dáng trước gương cùng mẹ - bà Claudia Peltz gây sốc.

Mẹ của Nicola, cựu người mẫu 70 tuổi, vẫn giữ nhan sắc trẻ đẹp. Hình ảnh mẹ che chắn cho con gái bằng chiếc váy đen, con thì mỉm cười e ấp, tạo nên bức ảnh vừa táo bạo vừa đầy sự gắn kết của hai mẹ con nhà tài phiệt.

Dâu cả nhà Beckham gây sốc khi đăng ảnh bán nude lẫn trong album ảnh cô dâu

Nicola tạo dáng bên mẹ đầy táo bạo

Cặp mẹ con tài phiệt khoe visual cuốn hút và tình cảm gắn bó

Những bức ảnh bán nude được đăng tải lẫn lộn trong bộ ảnh kỉ niệm lễ làm mới lời thề cưới của Nicola và Brooklyn. Trước khi khoác lên mình bộ váy cô dâu xinh đẹp lần hai, dâu cả nhà Beckham vẫn kịp ghi lại khoảnh khắc sexy hết cỡ, thể hiện phong cách sống thoải mái, không bị gò bó vào khuôn khổ nào.

Và khi mặc váy cô dâu, nhan sắc nữ diễn viên nhà tỷ phú không khỏi khiến dân tình xôn xao. Chẳng có mẹ chồng chiếm spotlight, cũng không cần tranh cãi vì sao không mặc váy cưới do Victoria thiết kế, lần này, Nicola hoàn toàn xinh đẹp và hạnh phúc theo ý mình muốn, trong tình yêu trọn vẹn của Brooklyn và sự bảo hộ tuyệt đối từ nhà ngoại.

Nicola Peltz khoác váy cô dâu xinh đẹp, chẳng còn lo ngại tranh cãi liên quan đến mẹ chồng - nhà thiết kế thời trang Victoria

Thế nhưng, bên cạnh những lời khen ngợi vẻ đẹp ngoại hình của cặp mẹ con nhà tỷ phú Peltz, dân tình còn nhanh chóng nhận ra một chi tiết gây xôn xao: trong khi gia đình nhà Peltz có mặt đông đủ, gia đình Beckham hoàn toàn vắng bóng. Nhiều người đặt câu hỏi: "Còn gia đình chồng thì sao?", "Sao không thấy bố mẹ Brooklyn?"...

Nguồn tin thân cận tiết lộ, đây chẳng khác nào "cú đấm" đối với David và Victoria Beckham. Việc Nelson Peltz - cha của Nicola - đảm nhận vai trò chủ trì buổi lễ khiến David vô cùng đau lòng, đặc biệt khi không một ai trong gia đình Beckham hơn 30 người được báo tin hay mời dự. Ngay cả ông bà nội, vốn rất thân thiết với Brooklyn, cũng cảm thấy bị bỏ rơi. Ở đám cưới năm 2022, Liberty - cháu gái của Victoria - từng là phù dâu, nhưng lần này cũng "bay màu" khỏi đội hình.

Theo nguồn tin, sự rạn nứt giữa đôi vợ chồng trẻ và gia đình Beckham đã sâu hơn rất nhiều so với những gì công chúng nghĩ. "Cảm giác thật tàn nhẫn và độc ác. Đây không còn là chuyện vui hay trò đùa nữa. Gia đình Beckham tin rằng họ đã mất cậu con trai quý giá, và không còn đường quay lại", nguồn tin chia sẻ với The Sun. Nhiều người thậm chí nghi ngờ Brooklyn sẽ sớm bỏ họ Beckham để hoàn toàn trở thành một "Peltz" chính hiệu.

Ngày 2/8/2025 - ngày diễn ra lễ làm mới lời thề cưới của cặp đôi thị phi - có thể sẽ mãi là dấu mốc nhạy cảm trong mối quan hệ giữa Brooklyn và gia đình mình. Và với loạt ảnh vừa được tung ra, rõ ràng drama giữa hai nhà Beckham - Peltz vẫn còn lâu mới hạ nhiệt.



