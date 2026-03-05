Dâu cả nhà Beckham dành cả thanh xuân để trở thành bản nhái của Victoria dù mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu luôn căng thẳng

Mối quan hệ giữa Victoria Beckham và con dâu Nicola Peltz từ lâu đã bị đồn đoán là không mấy êm ấm. Tuy nhiên, điều khiến công chúng bất ngờ là dù vướng nhiều căng thẳng với mẹ chồng, Nicola dường như lại ngày càng… giống Victoria cả về phong cách lẫn hình ảnh cá nhân.

Trong khi Brooklyn Beckham và vợ liên tục khẳng định họ muốn xây dựng thương hiệu riêng, tách khỏi “đế chế Beckham”, thì ngoại hình và phong cách của Nicola lại khiến nhiều người phải nhìn kỹ lần hai vì quá giống mẹ chồng nổi tiếng.

Từ phong cách thời trang đến thần thái “Posh”

Những năm gần đây, Nicola thường xuyên xuất hiện trong các bộ catsuit bó sát, phong cách từng gắn liền với Victoria từ thời đỉnh cao. Không ít lần, cô cũng đăng những bức ảnh selfie táo bạo trên mạng xã hội với vóc dáng mảnh mai và thần thái lạnh lùng - hình ảnh vốn được xem là “thương hiệu” của nhà thiết kế người Anh.

Ngay cả trong những bộ ảnh mang phong cách hóa trang, Nicola cũng bị cho là lấy cảm hứng trực tiếp từ mẹ chồng. Một ví dụ được nhắc đến nhiều là khi cô hóa thân thành Catwoman với bộ catsuit PVC gợi nhớ đến bộ ảnh nổi tiếng của Victoria trên tạp chí thời trang nhiều năm trước.

Nhiều người cho rằng nếu coi việc bắt chước là một dạng nịnh nọt, thì trong trường hợp này sự giống nhau giữa hai người phụ nữ có phần… quá rõ ràng.

Áo khoác biker - biểu tượng của Victoria

Một trong những điểm khiến cư dân mạng chú ý là chiếc áo khoác biker của Dolce & Gabbana - món đồ từng gắn liền với hình ảnh Victoria từ đầu những năm 2000.

Trong chuyến đi Paris Fashion Week năm 2024, Nicola xuất hiện với chiếc áo khoác gần như giống hệt thiết kế mà Victoria từng mặc khi đi xem trận đấu của Manchester United năm 2001. Sự trùng hợp này khiến nhiều người tin rằng cô đang cố gắng tái hiện phong cách kinh điển của “Posh Spice”.

Ảnh: Getty

Ảnh: BackGrid

Từ tóc vàng sang kiểu tóc “chuẩn Vic”

Trước khi kết hôn, Nicola nổi tiếng với mái tóc vàng - hình ảnh quen thuộc của cô suốt nhiều năm. Nhưng sau đám cưới vào năm 2022, nữ diễn viên bất ngờ chuyển sang màu nâu trầm cùng kiểu tóc dài ngang vai, gần giống với kiểu tóc đặc trưng của Victoria.

Sự thay đổi này khiến cư dân mạng tiếp tục đặt câu hỏi: liệu đây chỉ là sự trùng hợp về gu thẩm mỹ, hay Nicola đang cố tình xây dựng hình ảnh giống mẹ chồng?

“Bản sao” trong cả chuyện tình cảm

Không chỉ thời trang, Nicola và Brooklyn còn nhiều lần bị so sánh với bố mẹ anh - David Beckham và Victoria Beckham - một trong những cặp đôi quyền lực nhất làng giải trí.

Từ việc mặc đồ đôi, đăng ảnh hẹn hò lãng mạn cho tới những bài đăng đầy cảm xúc trên Instagram, cặp đôi trẻ dường như đang đi lại con đường hình ảnh mà David và Victoria từng xây dựng suốt nhiều thập kỷ.

Brooklyn thậm chí còn nổi tiếng với hàng loạt hình xăm dành cho vợ, bao gồm cả đôi mắt của Nicola trên cổ - gợi nhớ đến cách David Beckham từng xăm tên và hình ảnh vợ trên cơ thể.

Danh xưng “Bà Beckham mới”

Sự so sánh giữa Nicola và Victoria càng trở nên rõ ràng khi nữ diễn viên xuất hiện trên bìa tạp chí với tiêu đề gây tranh cãi: “The New Mrs Beckham” (Bà Beckham mới).

Trong khi Victoria từng xuất hiện trên hàng chục bìa tạp chí danh tiếng như Vogue, Elle hay Harper’s Bazaar, Nicola cũng đang dần tiến vào thế giới thời trang với các bộ ảnh và bìa tạp chí riêng.

Dù vậy, nhiều ý kiến cho rằng dù có cố gắng đến đâu, “bà Beckham” thực sự vẫn chỉ có một - và cái bóng của Victoria trong gia đình này vẫn quá lớn.

Trong bối cảnh mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu còn nhiều đồn đoán căng thẳng, việc Nicola ngày càng giống Victoria về phong cách khiến câu chuyện trong gia đình Beckham càng trở nên… khó hiểu và đáng chú ý hơn bao giờ hết.

Ảnh: IGNV