Darwin Nunez chính thức rời Liverpool, sang Saudi Arabia so tài cùng Ronaldo

Liverpool thông báo: “Darwin Nunez vừa hoàn tất thủ tục chuyển nhượng sang Al Hilal. Thương vụ lúc này tùy thuộc vào việc anh ấy có được giấy phép hành nghề quốc tế hay không. CLB xin cảm ơn Darwin vì những đóng góp của anh ấy và chúc anh ấy cùng gia đình mọi điều tốt đẹp nhất trong tương lai".

Tại Saudi Arabia, Al Hilal cũng gửi thông điệp chào mừng Darwin Nunez: "Nunez vừa gia nhập Al Hilal và anh ấy hiện có mặt trong chuyến tập huấn tiền mùa giải tại Đức. Đây là một trong những cầu thủ nổi bật nhất châu Âu những năm qua. Anh ấy đã cùng Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2024/25, giành Cúp Liên đoàn Anh 2024 và Siêu cúp Anh 2022”.

"Anh ấy cũng từng chơi cho Benfica, nơi anh được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất giải VĐQG Bồ Đào Nha 2021/22. Darwin Nunez kết thúc mùa giải với tư cách là vua phá lưới khi ghi 26 bàn thắng. Trên bình diện quốc tế, Nunez đã khoác áo đội tuyển quốc gia Uruguay 35 trận, ghi 13 bàn thắng".

Thương vụ vừa qua mang về cho Liverpool 46 triệu bảng. Nhưng họ vẫn lỗ khá nhiều so với khoản đầu tư đã bỏ ra cho Darwin Nunez . Cách đây 3 năm, Liverpool chi 65 triệu bảng chiêu mộ chân sút người Uruguay. Tuy nhiên, thương vụ hóa ra lại mang tới một nỗi thất vọng, khi anh chỉ ghi được 25 bàn thắng sau 95 lần ra sân cho The Kop.

Mùa giải 2024/25, dưới thời tân HLV Arne Slot , thời gian ra sân của tuyển thủ Uruguay tiếp tục giảm sút. Mặc dù anh đã có 30 lần ra sân nhưng chỉ 8 trong số đó từ đội hình chính thức. Nunez chỉ ghi 7 bàn trên mọi mặt trận, giảm tới hơn một nửa so với mùa trước.

Đó là lý do Liverpool quyết định thanh lý chân sút 26 tuổi này. Anh sẽ sang Al Hilal để so tài cùng Cristiano Ronaldo. Mùa tới, chắc chắn cuộc đua vô địch Saudi Arabia sẽ càng khắc nghiệt. Al Nassr tự tin với Mane, Felix, Ronaldo, Al Hilal có Nunez, Mitrovic trong khi Al Ittihad vận hành với tam tấu Steven Bergwijn, Karim Benzema và Moussa Diaby.