Dani Olmo bác bỏ lời xin lỗi của trợ lý đội tuyển Argentina

Dani Olmo khẳng định anh không chấp nhận lời xin lỗi của trợ lý HLV đội tuyển Argentina Roberto Ayala về vụ xô xát sau trận chung kết World Cup 2026 vì anh thấy cựu danh thủ này vẫn "quanh co nói dối" để biện minh cho hành động của mình.

Tiền vệ Dani Olmo vừa lần đầu lên tiếng về vụ va chạm với trợ lý HLV đội tuyển Argentina Roberto Ayala sau trận chung kết World Cup 2026, đồng thời bác bỏ lời xin lỗi mà cựu trung vệ này đưa ra.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Diari de Terrassa được đăng tải cuối tuần qua, ngôi sao của Barcelona cho rằng Ayala không thực sự hối lỗi khi vẫn khẳng định hành động của mình là phản ứng trước một câu nói từ phía Olmo.

Ayala (ảnh phải) và Paredes (ảnh trái) đều có những pha "tác động vật lý" với cầu thủ Tây Ban Nha sau trận chung kết World Cup 2026.

“Ai nói xin lỗi nhưng lại biện minh rằng cú đánh là phản ứng trước một lời nói thì rõ ràng không thực sự xin lỗi, bởi ông ấy đang nói dối. Tôi không hề nói gì với ông ấy, vì thế ông ấy cũng không cần xin lỗi tôi”, Olmo nhấn mạnh.

Tiền vệ người Tây Ban Nha cũng cho rằng điều quan trọng không nằm ở việc một người mắc sai lầm, mà là cách họ thừa nhận sai lầm đó bằng sự khiêm tốn, trung thực và phẩm giá.

Olmo cho biết anh luôn mong gia đình, những đứa trẻ và người hâm mộ nhìn vào cách đội tuyển Tây Ban Nha thi đấu, chiến thắng cũng như ứng xử sau trận đấu để cảm thấy tự hào. Theo anh, bóng đá có sức ảnh hưởng rất lớn nên các cầu thủ luôn phải ý thức về trách nhiệm làm gương cho thế hệ trẻ.

Olmo cho rằng Ayala (bên phải) đang dối trá để biện minh cho hành động xấu xí của mình.

Những phát biểu này được Olmo đưa ra chỉ vài ngày sau khi Ayala công khai xin lỗi trong cuộc trả lời phỏng vấn với Valencia Capital Radio.

Cựu danh thủ Argentina thừa nhận mình đã hành động không phù hợp với cương vị hiện tại, song bác bỏ cáo buộc đã tung cú đấm vào Olmo. Theo Ayala, đó chỉ là một cú xô đẩy và phản ứng của ông xuất phát từ điều mà Olmo đã nói trong lúc căng thẳng.

"Dĩ nhiên tôi xin lỗi. Với vị trí của mình, tôi không thể để cảm xúc hay những gì nhận được từ đối phương chi phối hành động. Chuyện đó nên dừng lại ở đây. Đó giống một cú đẩy hơn là cú đấm như mọi người mô tả. Nếu gặp lại Olmo, tôi sẽ trực tiếp xin lỗi cậu ấy", Ayala nói.

Tuy nhiên, phát biểu mới nhất của Olmo cho thấy khoảng cách giữa hai bên vẫn chưa được thu hẹp. Tiền vệ 28 tuổi không chỉ phủ nhận hoàn toàn việc đã khiêu khích đối thủ bằng lời nói, mà còn cho rằng chính chi tiết này khiến lời xin lỗi của Ayala mất đi ý nghĩa.

Ayala (trái) tỏ ra khá hung hăng khi tranh cãi với các cầu thủ Tây Ban Nha sau trận chung kết World Cup 2026.

Vụ việc xảy ra ngay sau tiếng còi mãn cuộc trận chung kết World Cup hôm 19/7, khi tuyển Tây Ban Nha đánh bại Argentina để đăng quang. Hình ảnh truyền hình ghi lại cảnh Ayala đưa hai tay về phía vùng cổ của Olmo trong lúc hai đội xảy ra xô xát.

Không chỉ Ayala, một số thành viên đội tuyển Argentina, trong đó có Leandro Paredes, cũng bị ghi nhận có những pha “tác động vật lý” với các cầu thủ Tây Ban Nha sau trận đấu.

Những diễn biến này khiến đội tuyển Argentina hứng chịu nhiều chỉ trích và FIFA đã mở cuộc điều tra đối với các sự cố xảy ra sau trận chung kết. Trong bối cảnh đó, phát biểu mới của Olmo nhiều khả năng sẽ tiếp tục khiến tranh cãi quanh màn xô xát ở trận đấu cuối cùng của World Cup 2026 chưa thể khép lại.