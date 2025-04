Danh tính nữ MC sở hữu visual trắng phát sáng trên sân pickleball

MC Bạch Lan Phương – vợ của diễn viên Huỳnh Anh là một trong những nghệ sĩ Việt Nam tích cực tham gia các bộ môn thể thao. Nữ MC đã từng trải qua rất nhiều bộ môn như tập gym, kickfit, đi chạy, leo núi, chơi golf,... Tuy nhiên hiện tại cô đang rất yêu thích Pickleball bởi đây là môn thể thao duy nhất có thể chơi cùng lúc với người thân, gia đình ở đủ mọi lứa tuổi. Cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh luyện tập cùng chồng và bạn bè trên mạng xã hội, thể hiện sự đam mê và tinh thần thể thao đầy năng lượng.

Ngoài việc tích cực ra sân tập luyện, nữ MC còn gây ấn tượng bởi phong cách thời trang và nhan sắc nổi bật trên sân. Bạch Lan Phương thường lựa chọn những trang phục thoải mái giúp thoát mồ hôi nhưng đồng thời cũng khoe trọn vóc dáng cơ thể. Đặc biệt cứ mỗi lần ra sân dân tình đều chú ý lan da trắng như trứng gà bóc của cô nàng.

Bộ ảnh cực thu hút trên sân pickleball của Bạch Lan Phương

Tuy nhiên, việc tham gia pickleball cũng đem lại cho Bạch Lan Phương không ít trải nghiệm đáng nhớ, đặc biệt là những chấn thương ngoài ý muốn. Trong quá trình luyện tập, cô từng bị bóng đập vào mặt, dẫn đến chảy máu mũi và bầm tím vùng mắt. Không chỉ vậy, do chơi thường xuyên và vận động mạnh, tay phải của cô đã trở nên to hơn tay trái, nổi nhiều gân, và làn da cũng bị sạm đi do tập luyện dưới ánh nắng mặt trời.

Cô nàng mới bị chấn thương gần đây do chơi pickleball

Dù gặp phải những khó khăn đó, nữ MC vẫn giữ được tinh thần lạc quan và không hề nản chí. Cô tiếp tục duy trì thói quen chơi pickleball như một cách để rèn luyện sức khỏe và duy trì sự gắn kết với người thân. Bên cạnh đó, chồng cô diễn viên Huỳnh Anh cũng đam mê môn thể thao này, mặc dù anh cũng từng gặp chấn thương nặng đến mức phải dùng xe lăn và nạng trong một thời gian. Cả hai vợ chồng đều khuyên mọi người nên khởi động kỹ càng trước khi chơi thể thao để hạn chế rủi ro chấn thương.

Pickleball không chỉ giúp nâng cao thể lực mà còn là hoạt động giải trí, kết nối bạn bè và gia đình hiệu quả. Qua những trải nghiệm của Bạch Lan Phương và Huỳnh Anh, có thể thấy rằng niềm đam mê thể thao không chỉ mang lại sức khỏe mà còn giúp mỗi người thêm gắn bó và trân trọng những khoảnh khắc cùng nhau.

Diễn viên Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương cùng nhau ra sân

Mới đây, video Bạch Lan Phương cùng với chồng ở ngoài sân pickleball đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Cô cùng với diễn viên B Trần và Huỳnh Anh diễn cảnh đánh ghen hộ ngay trên sân cực hài hước khiến dân tình cười nghiêng ngả. Cụ thể, khi thấy B Trần đưa mắt với một cô gái thì Lan Phương đã chạy đến "đánh ghen" nhưng hóa ra lại "đánh ghen" nhầm, Lan Phương viết trạng thái vui vẻ: "Tính hay ghen hộ cả vợ người khác". Đây chỉ là những tiểu phẩm của dàn diễn viên giải trí sau thời gian chơi pickleball mệt nhoài.

Tiểu phẩm gây cười của vợ chồng Huỳnh Anh - Bạch Lan Phương và B Trần trên sân pickleball