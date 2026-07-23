Danh tiếng của Lionel Messi tại Anh lao dốc không phanh, thấp chưa từng thấy sau kì World Cup 2026 đầy tranh cãi của Argentina

Một cuộc khảo sát mới của YouGov cho thấy hình ảnh của Lionel Messi trong mắt công chúng Anh đã giảm mạnh sau World Cup 2026.

World Cup 2026 khép lại với thất bại của Argentina trước Tây Ban Nha trong trận chung kết, nhưng những tranh cãi xoay quanh đội bóng xứ tango vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mới đây, kết quả khảo sát của YouGov tại Anh cho thấy hình ảnh của Lionel Messi đã chịu ảnh hưởng đáng kể sau giải đấu.

Theo số liệu được công bố, trước khi World Cup diễn ra, có tới 55% người được hỏi bày tỏ thiện cảm với Messi, trong khi chỉ 9% có đánh giá không tích cực. Tuy nhiên, sau giải đấu, tỷ lệ yêu thích siêu sao Argentina giảm xuống còn 29%, còn tỷ lệ không có thiện cảm tăng vọt lên 44%.

Điều này khiến chỉ số yêu thích (net favourability) của Messi tại Anh giảm từ +46 xuống còn -15, mức sụt giảm rất lớn chỉ sau một kỳ World Cup.

Ảnh: AFP/Getty

Đáng chú ý, theo khảo sát này, Messi hiện còn có mức đánh giá thấp hơn đại kình địch Cristiano Ronaldo. Chỉ số yêu thích ròng của CR7 được ghi nhận ở mức -2, cao hơn đáng kể so với đội trưởng Argentina.

Theo Daily Mail, nguyên nhân chính khiến hình ảnh của Messi đi xuống không chỉ đến từ thất bại trong trận chung kết mà còn xuất phát từ hàng loạt tranh cãi liên quan đến tuyển Argentina xuyên suốt giải đấu.

Ở trận đấu cuối cùng gặp Tây Ban Nha, Messi bị chỉ trích vì cố gắng yêu cầu trọng tài xử phạt Marc Cucurella sau tình huống hậu vệ này đưa tay che miệng khi trao đổi trên sân. Theo quy định đặc biệt được FIFA áp dụng tại World Cup 2026, hành động che miệng trong tình huống mang tính đối đầu có thể bị truất quyền thi đấu. Tuy nhiên, trọng tài và VAR xác định Cucurella không vi phạm nên không đưa ra án phạt.

Ảnh: AFP/Getty

Bên cạnh đó, Argentina còn nhiều lần trở thành tâm điểm bởi những màn xô xát sau trận đấu. Enzo Fernandez nhận thẻ đỏ trong trận chung kết, còn Leandro Paredes bị chỉ trích vì lao vào gây hấn với Eric Garcia và Gavi sau tiếng còi mãn cuộc.

Một số cầu thủ Argentina cũng gây tranh cãi khi nhiều lần hô vang khẩu hiệu và giương biểu ngữ khẳng định quần đảo Falkland (Las Malvinas) thuộc Argentina - vấn đề vốn rất nhạy cảm với người Anh.

Ngoài những hành vi trên sân, Argentina còn liên tục đối mặt với các cáo buộc được trọng tài ưu ái trong suốt giải đấu. Ở trận gặp Algeria, Messi từng thoát thẻ sau pha giẫm vào chân đội trưởng Aissa Mandi mà VAR không xem xét. Đến vòng 1/8, HLV Ai Cập Hossam Hassan công khai cáo buộc FIFA "dàn xếp" World Cup sau thất bại trước Argentina. Tại tứ kết, các thành viên tuyển Thụy Sĩ cũng cho rằng trọng tài Joao Pinheiro đã đưa ra nhiều quyết định có lợi cho đội bóng Nam Mỹ.

Messi thoát thẻ đỏ vì tình huống phạm lỗi gây tranh cãi (Ảnh chụp màn hình)

Dù vậy, FIFA nhiều lần bác bỏ hoàn toàn những cáo buộc về việc thiên vị Argentina hay dàn xếp kết quả các trận đấu.

Xxét riêng về chuyên môn, Messi vẫn là điểm sáng của Argentina tại World Cup 2026. Anh ghi 8 bàn thắng, góp công lớn đưa đội tuyển vào tới trận chung kết và được đánh giá là một trong những cầu thủ chơi hay nhất giải.

Hình ảnh Messi chủ động bắt tay Lamine Yamal sau tiếng còi mãn cuộc, trong bối cảnh nhiều đồng đội vẫn còn xảy ra va chạm với các cầu thủ Tây Ban Nha nhận về phản hồi khá tích, tuy nhiên không đủ để xóa nhòa ấn tượng tiêu cực mà hành trình đầy tranh cãi của Argentina để lại trong mắt một bộ phận người hâm mộ Anh.

Tú Tú.