Danh sách những VĐV giành HCV SEA Games 33 cho Việt Nam

Kết thúc SEA Games 33, Đoàn Thể thao Việt Nam giành tổng cộng 278 huy chương, gồm 87 huy chương vàng, 81 huy chương bạc và 110 huy chương đồng, tiếp tục giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu khu vực.

Nhìn lại những VĐV đã giành HCV cho thể thao Việt Nam ở SEA Games 33.

Điền kinh

Nữ 1.500m: Bùi Thị Ngân;

Nữ 5.000m: Nguyễn Thị Oanh;

Nữ 10.000m: Nguyễn Thị Oanh;

Nữ 400m vượt rào: Quách Thị Lan;

Nữ 3.000m vượt chướng ngại vật: Nguyễn Thị Oanh;

Nữ tiếp sức 4x400m: Lê Tuyết Mai, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh;

Nhảy cao: Bùi Thị Kim Anh;

Nhảy xa: Trần Thị Loan;

Tiếp sức hỗn hợp 4x400m: Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Hằng, Tạ Ngọc Tưởng, Nguyễn Thị Ngọc.

Nội dung điền kinh giành 12 HCV (Ảnh: PH)

Bowling

Đơn nam: Trần Hoàng Khôi.

Boxing

Nữ 60 kg: Hà Thị Linh.

Đua thuyền

Canoe đôi nữ 200m: Ma Thị Thùy, Nguyễn Thị Hương;

Canoe đôi nữ 500m: Diệp Thị Hương, Nguyễn Thị Hương;

Rowing đôi nam hạng nhẹ: Nguyễn Phúc, Hoàng Văn Đạt;

Rowing 4 nữ 2 mái chèo: Bùi Thị Thu Hiền, Đinh Thị Hảo, Nguyễn Thị Giang, Phạm Thị Huệ;

Rowing 4 nữ: Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Lê Thị Hiền, Phạm Thị Ngọc Anh;

Rowing đơn nữ 1 mái chèo: Hồ Thị Duy;

Thuyền rồng 10 nữ 200: Lý Thị Thủy, Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Lợi, Diệp Thị Hương, Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Hồng Thái, Lý Thị Nam, Bùi Thị Yến, Nguyễn Thị Hải Anh, Ma Thị Thủy, Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Thị Hương, Phùng Thị Ngọc Diễm, Ma Thị Hương;

Thuyền rồng 10 nữ 500m: Lý Thị Thủy, Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Lợi, Diệp Thị Hương, Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Hồng Thái, Lý Thị Nam, Bùi Thị Yến, Nguyễn Thị Hải Anh, Ma Thị Thủy, Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Thị Hương, Phùng Thị Ngọc Diễm, Ma Thị Hương.

Cờ

Đôi nữ cờ nhanh: Phạm Lê Thảo Nguyên, Võ Thị Kim Phụng;

Đôi nam cờ nhanh: Bành Gia Huy, Lê Tuấn Minh.

Duathlon (2 môn phối hợp)

Tiếp sức nam: Nguyễn Lê Hoàng Vũ, Nguyễn Anh Trí và Phạm Tiến Sản.

Thể thao điện tử

Nam Liên quân Mobile (Arena of Valor): Nguyễn Huy Hoàng, Khưu Khắc Bình Khánh, Nguyễn Quốc Huy, Phạm Nhật Hào, Lê Thành Duy, Tô Văn Dũng.

Nữ Liên quân Mobile (Arena of Valor): Bùi Nguyễn Hoa Tranh, Choi Minh Châu, Đỗ Kỳ Duyên, Nguyễn Diệu Linh, Nguyễn Thanh Duyên, Nguyễn Thị Huyền Trang.

Nam kiếm 3 cạnh: Nguyễn Phước Đến;

Nam kiếm chém: Nguyễn Xuân Lợi;

Đồng đội nam kiếm chém: Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Lợi, Lê Văn Bang, Phan Ánh Dương.

Bóng đá

Bóng đá nam: Trần Trung Kiên, Nguyễn Tân, Cao Văn Bình, Võ Anh Quân, Nguyễn Hiểu Minh, Đặng Tuấn Phong, Phạm Lý Đức, Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Nhật Minh, Lê Văn Thuận, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Công Phương, Khuất Văn Khang, Phạm Minh Phúc, Lê Viktor, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Đình Bắc.

HCV bóng đá nam SEA Games (Ảnh: HĐ)

Futsal nữ: Trần Thị Hải Yến, Ngô Nguyễn Thùy Linh, Đinh Thị Ngọc Hân, Lê Thị Thanh Ngân, Nguyễn Phương Anh, A Dắt Rin Tô, Trần Nguyệt Vi, Nguyễn Thị Vân Anh, Bùi Thị Trang, Lâm Thị Xuân, Biện Thị hằng, Trần Thị Thu Xuân, Trần Thị Thùy Trang, K'Thủa.

Thể dục dụng cụ

Xà kép: Đinh Phương Thành;

Vòng treo: Nguyễn Văn Khánh Phong;

Ngựa tay quay: Đặng Ngọc Xuân Thiện;

Aerobic nhóm: Hoàng Gia Bảo, Phan Thị Uyên Nhi, Trương Ngọc Diễm Hằng, Nguyễn Chế Thanh, Đặng Chí Bảo.

Bóng ném

Đội tuyển nữ: Trần Hải Yến, Hà Thị Thu Huệ, Hoàng Thị Lan Anh, Nguyễn Thanh Huyền, Mai Thị Trang, Đỗ Thị Huyền Trang, Đỗ Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phùng Thị Linh trang, Hà Thị hạnh, Đàm Thị Thanh Huyền, Phạm Thị Loan, Huỳnh Gia Mỹ, Nguyễn Ngọc Thảo Vy, Nguyễn Thị Bích Thảo, Phùng Thị Ánh.

Jujitsu

Newaza Nam 69 kg: Đặng Đình Tùng.

Judo

Nage no kata: Trần Quốc Cường, Phan Minh Hạnh.

Karate

Nữ 61 kg: Hoàng Thị Mỹ Tâm;

Nam 67 kg: Khuất Hải Nam;

Nữ 68 kg: Đinh Thị Hương;

Nam 84 kg: Nguyễn Thanh Trường;

Đồng đội nữ kata: Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm, Hoàng Thị Thu Uyên;

Đồng đội nữ kumite: Nguyễn Thị Diệu Ly, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Thu, Đinh Thị Hương.

Kickboxing

Full contact Nam 57 kg: Nguyễn Quang Huy;

Point fighting Nữ 50 kg: Hoàng Thị Thùy Giang.

Muay

Nữ 57 kg: Nguyễn Thị Chiều;

Nữ 60 kg: Nguyễn Thị Phương Hậu.

Bơi đường dài mặt nước mở

Tiếp sức 4x1.500m: Nguyễn Huy hoàng, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Khả Nhi, Mai Trần Tuấn Anh.

Pencak silat

Nam 75-80 kg: Nguyễn Tấn Sang;

Nam 85-90 kg: Nguyễn Duy Tuyến.

Bi sắt

Đôi nam: Ngô Ron, Lý Ngọc Tài;

Shooting: Nguyễn Văn Dũng;

Đôi nữ: Nguyễn Thị Kiều, Nguyễn Thị Thi.

Bắn súng

Nam 25m súng ngắn bắn nhanh: Hà Minh Thành.

Đồng đội nam 25m súng ngắn bắn nhanh: Hà Minh Thành, Trần Công Hiếu, Phạm Quang Huy.

Đồng đội nam 50m súng trường 3 tư thế: Nguyễn Văn Quân, Phùng Việt Dũng, Nguyễn Thành Nam;

Nữ 10m súng ngắn hơi: Trịnh Thu Vinh;

Đồng đội nữ 10m súng ngắn hơi: Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Trịnh Thị Hoa Hồng;

Nữ 25m súng ngắn: Trịnh Thu Vinh;

Đồng đội nữ 25m súng ngắn: Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thùy Dung;

Đồng đội nam nữ 10m súng trường hơi: Nguyễn Tâm Quang, Lê Thị Mộng Tuyền.

Trịnh Thu Vinh giành tới 4 HCV (Ảnh: PH)

Cầu mây

Đội 4 nam: Nguyễn Hoàng Lân, Nguyễn Văn Lý, Vương Minh Châu, Ngô Thanh Long.

Bơi

Nam 1.500m tự do: Nguyễn Huy Hoàng;

Nam 100m bơi ếch: Phạm Thanh Bảo;

Nam 200m bơi ếch: Phạm Thanh Bảo;

Nam 200m bơi hỗn hợp: Trần Hưng Nguyên;

Nam 400m bơi hỗn hợp: Nguyễn Quang Thuấn;

Tiếp sức nam 4x200m tự do: Trần Văn Nguyễn Quốc, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Viết Tường, Trần Hưng Nguyên.

Taekwondo

Đồng đội: Nguyễn Phan Khánh Hân, Nguyễn Thị Y Bình, Trần Hồ Duy, Nguyễn Xuân Thành, Trần Đăng Khoa;

Nam 54 kg: Nguyễn Hồng Trọng;

Nữ 57 kg: Trần Thị Ánh Tuyết;

Nữ 73 kg: Bạc Thị Khiêm.

Cử tạ

Nam trên 94 kg: Trần Đình Thắng.

Vật

Nữ vật tự do 50 kg: Đỗ Ngọc Linh;

Nữ vật tự do 53 kg: Nguyễn Thị Mỹ Linh;

Nữ vật tự do 57 kg: Nguyễn Thị Mỹ Trang;

Nam vật tự do 57 kg: Phạm Như Duy;

Nữ vật tự do 62 kg: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh;

Nam vật tự do 65 kg: Nguyễn Hữu Định;

Nam vật tự do 74 kg: Cấn Tất Dự;

Nam vật cổ điển 75 kg: Nguyễn Công Mạnh;

Nam vật cổ điển 87 kg: Nghiêm Đình Hiếu;

Nam vạt cổ điển 97 kg: Nguyễn Minh Hiếu.

Wushu

Tán thủ nữ 60 kg: Nguyễn Thị Thu Thủy;

Tán thủ nam 70 kg: Trương Văn Chưởng.