Danh sách ĐTVN bất ngờ gây tranh cãi, HLV V.League công khai chỉ trích “không có nước nào làm vậy”

Danh sách triệu tập ĐT Việt Nam chuẩn bị cho FIFA Days tháng 3/2026 đang trở thành chủ đề gây chú ý lớn, không chỉ với người hâm mộ mà còn ngay trong giới chuyên môn. Đáng chú ý, HLV Vũ Tiến Thành – người đang dẫn dắt CLB Ninh Bình – đã công khai bày tỏ sự không hài lòng với cách làm của ban huấn luyện đội tuyển.

Trước đó, HLV Kim Sang-sik đã công bố danh sách sơ bộ khoảng 30 cầu thủ để các CLB nắm thông tin và chuẩn bị lực lượng. Đây được xem là bước “quy hoạch” ban đầu, nhằm theo dõi phong độ trước khi rút gọn xuống danh sách chính thức khoảng hơn 20 cái tên hội quân.

Tuy nhiên, khi danh sách cuối cùng được công bố, nhiều thay đổi bất ngờ đã xuất hiện. Không ít cầu thủ có tên trong danh sách sơ bộ lại bị loại, trong khi một số gương mặt khác không nằm trong diện “quy hoạch ban đầu” lại bất ngờ được triệu tập. Sự chênh lệch này khiến các CLB rơi vào thế bị động, đặc biệt trong bối cảnh V.League vẫn đang diễn ra với mật độ dày.

Chính điều này đã khiến HLV Vũ Tiến Thành lên tiếng. Chiến lược gia sinh năm 1964 cho rằng việc công bố danh sách sơ bộ nhưng sau đó thay đổi quá nhiều là điều khó hiểu. Theo ông, ở các nền bóng đá chuyên nghiệp, danh sách sơ bộ thường mang tính định hướng rõ ràng, còn danh sách chính thức chỉ có điều chỉnh nhỏ dựa trên chấn thương hoặc phong độ sát ngày.

Ông Vũ Tiến Thành bày tỏ sự bức xúc về cách thông báo triệu tập ĐT Việt Nam.

Vị HLV này thẳng thắn nhận định rằng cách làm hiện tại khiến các CLB khó xoay sở về nhân sự. Việc một cầu thủ tưởng như không được gọi nhưng cuối cùng lại phải lên tuyển, hoặc ngược lại, có thể ảnh hưởng trực tiếp tới kế hoạch thi đấu, tập luyện của đội bóng chủ quản. Ngoài ra, ông Thành cho rằng việc "tưởng được gọi" nhưng lại không có thể khiến cầu thủ bị tâm lý.

"Tôi ngạc nhiên khi thấy đưa ra danh sách sơ bộ rồi lại không gọi. Thậm chí lúc có danh sách 5 thủ môn, tôi nhận giấy triệu tập cho Trung Kiên ở HAGL rồi nghĩ không biết cậu ấy có được lên chính thức hay không. Các cầu thủ họ đã nỗ lực làm tốt, anh gọi bao nhiêu cầu thủ thì gọi, không có nước nào làm kiểu gọi xong danh sách sơ bộ rồi trả đi. Cầu thủ người ta sẽ bị hụt hẫng về mặt tâm lý. Tôi cho rằng không nên làm kiểu đó".

Thực tế, danh sách sơ bộ lần này của ĐT Việt Nam được xây dựng dựa trên tiêu chí phong độ và sự ăn ý ở cấp CLB. Những đội có thành tích tốt như Công an Hà Nội đóng góp số lượng lớn cầu thủ, trong khi một số gương mặt từng thành công ở AFF Cup lại vắng mặt vì phong độ không ổn định.

Tuy nhiên, việc thay đổi mạnh tay giữa hai bản danh sách khiến dư luận đặt dấu hỏi về tính nhất quán trong quá trình tuyển chọn. Một số ý kiến cho rằng đây có thể là cách HLV Kim Sang-sik tạo cạnh tranh, nhưng cũng có quan điểm cho rằng nó vô tình gây xáo trộn không cần thiết.

Bỏ qua một chút tranh cãi thì ĐT Việt Nam dịp này nhận được kỳ vọng lớn, với việc Hoàng Hên lên tuyển, hay Văn Hậu - Đình Trọng trở lại.

Câu chuyện càng trở nên đáng chú ý khi người lên tiếng là HLV Vũ Tiến Thành – vốn nổi tiếng với phong cách phát biểu thẳng thắn và không ngại va chạm. Trong quá khứ, ông nhiều lần đưa ra những nhận xét trực diện về chuyên môn và cách vận hành bóng đá Việt Nam.

Ở góc độ khác, cũng cần nhìn nhận rằng đội tuyển quốc gia luôn có những ưu tiên riêng, đặc biệt khi phải chuẩn bị cho các trận đấu quan trọng như gặp Bangladesh (giao hữu) và Malaysia (vòng loại Asian Cup 2027). Việc điều chỉnh nhân sự vào phút chót đôi khi là cần thiết để đảm bảo lực lượng tối ưu.

Dù vậy, phát biểu của HLV Vũ Tiến Thành một lần nữa gợi mở câu chuyện quen thuộc của bóng đá Việt Nam: làm thế nào để hài hòa lợi ích giữa đội tuyển và các CLB. Khi lịch thi đấu ngày càng dày, những quyết định liên quan đến nhân sự không chỉ là câu chuyện chuyên môn, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ hệ thống.

Tranh cãi lần này vì thế không đơn thuần xoay quanh một bản danh sách, mà phản ánh những vấn đề sâu hơn trong cách tổ chức và phối hợp giữa các cấp độ của bóng đá Việt Nam. Tất nhiên, nhìn chung thì bóng đá Việt Nam vẫn có sự nhất quán và vì cái chung. Cần biết ở Đông Nam Á, không ít LĐBĐ rơi vào cảnh gọi người nhưng CLB không chịu nhả, điều này thậm chí đang xảy ra thường xuyên tại Thái Lan - nơi được xem là bóng đá "chuyên nghiệp" và mạnh bậc nhất Đông Nam Á.

Theo lịch, lúc 19h00 ngày 26/3 tới, ĐT Việt Nam sẽ giao hữu với Bangladesh, rồi cùng giờ ngày 31/3 là gặp Malaysia.