Danh sách đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2026: Lứa Văn Toàn, Công Phượng hoàn toàn vắng bóng

Lứa cầu thủ lừng lẫy một thời của HAGL đã không còn xuất hiện trong đội hình tuyển Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik mang 25 cầu thủ lên đường tham dự trận mở màn AFF Cup 2026 gặp Timor Leste trên sân khách. Đây cũng là danh sách đăng ký của đội tuyển Việt Nam cho giải đấu khu vực Đông Nam Á.

Lần đầu tiên kể từ năm 2016, nhóm cầu thủ HAGL từng nổi lên trong màu áo U19 Việt Nam giai đoạn 2013-2014 đã không còn xuất hiện ở đội tuyển Việt Nam. Những cái tên một thời đình đám như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Tuấn Anh, Văn Thanh, Hồng Duy... hoàn toàn vắng bóng. Dù vậy, HAGL vẫn cho thấy sự kế thừa khi đóng góp 2 cái tên là Trần Trung Kiên và Đinh Quang Kiệt.

Văn Toàn từng dự AFF Cup 2024 nhưng không góp mặt ở AFF Cup 2026

Trong danh sách đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2026, HLV Kim Sang-sik cho thấy sự kết hợp đa dạng. Nhiều cái tên đã gắn bó lâu năm với ĐTQG như Quang Hải, Văn Lâm, Quang Hải, Văn Hậu... Bên cạnh đó là nhóm cầu thủ nhập tịch như Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, Tài Lộc. Ngoài ra là cơ hội cho những cầu thủ thuộc độ tuổi U23 như Đình Bắc, Trung Kiên, Ngọc Mỹ, Nhật Minh, Đinh Quang Kiệt.

AFF Cup 2026 diễn ra từ 24/7 đến 26/8. Đội tuyển Việt Nam đang là ĐKVĐ và bước đến giải đấu với mục tiêu bảo vệ ngôi vương.