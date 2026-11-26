Đình Bắc nổi bật trong danh sách 21 đề cử Quả bóng vàng Việt Nam 2026.

Ngày 26/11/2026, ban tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam chính thức công bố danh sách đề cử cho mùa giải 2026. Ở hạng mục Quả bóng vàng nam, 21 gương mặt tiêu biểu nhất của bóng đá nước nhà đã góp mặt, trong đó tiền đạo Nguyễn Đình Bắc nổi lên như ứng viên hàng đầu nhờ chuỗi thành tích ấn tượng cả ở cấp độ đội tuyển lẫn câu lạc bộ.

Đình Bắc chiếm ưu thế, CAHN áp đảo về quân số

Khoác áo CLB Công an Hà Nội (CAHN), Nguyễn Đình Bắc trải qua năm 2026 bùng nổ với hàng loạt danh hiệu tập thể lẫn giải thưởng cá nhân. Trên đấu trường khu vực và châu lục, chân sút này góp công lớn giúp đội tuyển giành chức vô địch ASEAN Cup 2026, đồng thời ẵm luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải và chia sẻ ngôi Vua phá lưới cùng Nguyễn Xuân Son. Trước đó, ở sân chơi U.23 châu Á 2026, Đình Bắc cũng để lại dấu ấn đậm nét với vị trí hạng 3 chung cuộc và danh hiệu Vua phá lưới. Ở cấp câu lạc bộ, anh cùng CAHN hoàn tất cú đúp danh hiệu quốc nội gồm chức vô địch V-League 2025–2026 và Siêu cúp quốc gia 2026.

Bên cạnh Đình Bắc, cuộc đua năm nay còn ghi nhận sự hiện diện của nhiều cái tên đáng chú ý khác như thủ môn Patrik Lê Giang —- người giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026 hay tiền đạo Nguyễn Xuân Son (đồng Vua phá lưới ASEAN Cup 2026, đồng thời có tên trong nhóm đề cử Quả bóng vàng châu Á 2026). Ngoài ra, danh sách còn quy tụ những trụ cột quen thuộc của bóng đá Việt Nam như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Đặng Văn Lâm và Đoàn Văn Hậu. Đáng chú ý, CLB Công an Hà Nội thể hiện sức mạnh chiều sâu khi đóng góp số lượng lớn cầu thủ trong danh sách đề cử năm nay.

Đình Bắc lọt danh sách đề cử Quả bóng vàng Việt Nam 2026 (Ảnh: FBNV)

Danh sách 21 ứng viên Quả bóng vàng nam Việt Nam 2026

21 cầu thủ góp mặt trong danh sách đề cử Quả bóng vàng nam năm nay gồm: Trương Tiến Anh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Filip, Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Đỗ Hoàng Hên, Khuất Văn Khang, Trần Trung Kiên, Đặng Văn Lâm, Nguyễn Hai Long, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Tài Lộc, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Nhật Minh, Patrik Lê Giang, Nguyễn Xuân Son, Phan Tuấn Tài và Cao Pendant Quang Vinh.

Mở rộng đường đua ở các hạng mục còn lại

Song song với Quả bóng vàng nam, ban tổ chức cũng công bố danh sách đề cử cho các hạng mục khác của giải thưởng năm 2026, gồm: Quả bóng vàng nữ (13 đề cử), Quả bóng vàng futsal nam (10 đề cử), Cầu thủ trẻ nam U.23 xuất sắc (12 đề cử), Cầu thủ trẻ nữ U.23 xuất sắc và Cầu thủ nước ngoài xuất sắc (9 đề cử).

Theo kế hoạch, đêm gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2026 sẽ diễn ra vào tháng 2/2027 tại TP. Hồ Chí Minh.