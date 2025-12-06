Danh sách đăng ký chính thức 2 đội tuyển bóng chuyền nam và nữ tham dự SEA Games 33

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có danh sách cuối cùng 14 gương mặt sang Thái Lan thi đấu. Ảnh: AVC

Sau những thay đổi nhân sự cuối cùng, 2 đội tuyển bóng chuyền nam, nữ (trong nhà) Việt Nam đã xác định 14 cầu thủ chính thức đến Thái Lan.

Danh sách đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu SEA Games 33-2025 gồm Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Khánh Đang, Đặng Thị Kim Thanh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Hoàng Thị Kiều Trinh, Nguyễn Thị Uyên, Vi Thị Như Quỳnh, Lê Như Anh, Lê Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy, Lê Thị Yến, Lưu Thị Huệ, Bùi Thị Ánh Thảo.

Đội hình 14 cầu thủ của bóng chuyền nam Việt Nam được đăng ký tham dự SEA Games 33-2025 gồm Đinh Văn Duy, Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Ngọc Thuân, Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải, Nguyễn Thanh Hải, Trịnh Duy Phúc, Nguyễn Văn Quốc Duy, Phan Công Đức, Cao Đức Hoàng, Dương Văn Tiên, Quản Trọng Nghĩa, Trần Anh Tú, Phạm Quốc Dư.

Theo quy định của Ban tổ chức, các đội bóng đã quyết định danh sách cuối cùng sẽ không được phép thay đổi lực lượng. Trước khi thi đấu chính thức, đại diện từng đội bóng sẽ tham gia phiên họp kỹ thuật của môn bóng chuyền SEA Games 33-2025. Dự kiến, cuộc họp kỹ thuật nội dung bóng chuyền nữ (trong nhà) tổ chức ngày 10-12 còn nội dung nam (trong nhà) sẽ tổ chức vào ngày 12-12. Trong phiên họp, việc bổ sung cầu thủ đã hết hiệu lực mà chỉ có thể rút cầu thủ không tham dự nếu có trường hợp bị chấn thương.

Theo yêu cầu đề ra ở môn bóng chuyền SEA Games 33-2025, việc kiểm tra doping có thể diễn ra trong quá trình thi đấu. Ngoài ra đối với nội dung nữ (trong nhà), việc kiểm tra vấn đề nghi vấn về giới tính có thể được ban tổ chức tiến hành thực hiện trong trường hợp có những phản ánh.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang tập luyện tại Vĩnh Long rồi sang Thái Lan vào ngày 8-12. Trong khi đó, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tập huấn ở TPHCM và sẽ tới Thái Lan vào ngày 11-12.

Trước khi 4 đội tuyển bóng chuyền nam, nữ (trong nhà, bãi biển) sang Thái Lan thi đấu SEA Games 33-2025, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã công bố chính thức mức thưởng dành cho thành tích huy chương. Theo tìm hiểu ở ngày 5-12 vừa qua, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường cùng đại diện Liên đoàn đã có mặt ở khu vực phía Nam gặp mặt động viên các đội tuyển bóng chuyền trong nhà và bãi biển đang tập huấn trước khi sang Thái Lan thi đấu.