Danh sách 8 đội lọt vào tứ kết Euro 2024

Hầu hết những đội được đánh giá cao hơn trong các cặp đấu vòng 1/8 Euro 2024 đều đã giành quyền đi tiếp như Đức, Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp hay Hà Lan.

Bất ngờ lớn nhất là việc Thụy Sĩ hạ gục ĐKVĐ Italia với tỉ số 2-0 một cách thuyết phục. Ngoài ra, chiến thắng 2-1 của Thổ Nhĩ Kỳ trước Áo cũng mang đến sự ngạc nhiên, bởi trước đó Áo từng xếp trên cả Hà Lan và Pháp tại vòng bảng.

4 cặp đấu tứ kết được xác định là Tây Ban Nha vs Đức, Bồ Đào Nha vs Pháp, Hà Lan vs Thổ Nhĩ Kỳ, Anh vs Thụy Sĩ. Nếu xét về tổng số lần vô địch, giữa 2 nhánh đấu có sự chênh lệch rất lớn. Nhánh của Tây Ban Nha, Đức, Bồ Đào Nha và Pháp đã đăng quang tổng cộng 9 lần, trong khi nhánh còn lại chỉ có tổng cộng 1 chiếc cúp.

Tuy nhiên, nhìn vào thực tế các trận đấu diễn ra tại Euro 2024, không có nhánh đấu nào được coi là "nhẹ nhàng". 2 đội Anh và Hà Lan hoàn toàn có thể bị loại ngay từ tứ kết bởi 2 "ngựa ô" Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Lịch thi đấu tứ kết Euro 2024

NGÀY GIỜ CẶP ĐẤU 5/7 23h00 Tây Ban Nha vs Đức 6/7 02h00 Bồ Đào Nha vs Pháp 6/7 23h00 Anh vs Thụy Sĩ 7/7 02h00 Hà Lan vs Thổ Nhĩ Kỳ





Cuộc đua Vua phá lưới

Có 4 cầu thủ đã ghi được 3 bàn tại Euro 2024 là Mikautadze, Ivan Schranz, Cody Gakpo và Jamal Musiala. Trong số này Cody Gakpo (Hà Lan) và Jamal Musiala (Đức) vẫn còn cơ hội nâng cao thành tích.

Musiala đã ghi 3 bàn cho đội tuyển Đức tại Euro 2024.

Cody Gakpo rất có duyên với các giải đấu lớn cấp ĐTQG.

Trong nhóm đã ghi được 2 bàn thắng, có 7 cái tên góp mặt tại vòng tứ kết bao gồm: Bellingham, Harry Kane, Fullkrug, Kai Havertz, Malen, Fabian Ruiz và Demiral.