Danh sách 38 môn dự kiến của kỳ SEA Games 34 năm 2027 tại Malaysia

Đoàn thể thao Malaysia tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Vào lúc này, chủ nhà Malaysia đã bắt đầu thực hiện các kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 34-2027 sẽ tổ chức ở quốc gia mình sau đây 2 năm.

38 môn thể thao dự kiến đã được công bố tranh tài ở kỳ SEA Games 34-2027 gồm: thể thao dưới nước (bơi, nhảy cầu), cử tạ, bóng rổ, bowling, lawn bowls, thể thao điện tử - Esports, thể dục (TDDC, thể dục aerobic), golf, cricket, bắn cung, bắn súng, muay, bi sắt, squash, taekwondo, quần vợt, wushu, cầu mây, billiards &snooker, judo, quyền Anh, bóng bàn, bóng sàn, bóng đá, cầu lông, xe đạp, bóng chuyền, bóng lưới, đua ngựa nghệ thuật, hockey, karate, đấu kiếm, trượt băng, điền kinh, pencak silat, sailing, bóng bầu dục và water skiing.

Đáng chú ý, các môn thuộc nhóm Olympic như vật, canoeing, rowing, triathlon sẽ không có trong chương trình thi đấu SEA Games 33-2025. Tuy nhiên, số nội dung dự kiến tổ chức tại SEA Games 34-2027 chưa được công bố. Trong đó, các môn vật, canoeing và rowing luôn mang lại kết quả tốt cho thể thao Việt Nam 3 kỳ SEA Games gần nhất, trong đó có SEA Games 33-2025.

Chủ nhà Malaysia xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 34 diễn ra vào tháng 9-2027. Dự kiến, chương trình thi đấu chính thức tổ chức từ ngày 18 tới 29-9-2027 tại 4 địa điểm gồm Sarawak, Penang, Johor và Kuala Lumpur.

Malaysia tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á gần nhất là kỳ SEA Games 29-2017. Khi đó, Ban tổ chức quốc gia này cũng đưa vào 38 môn chính thức với 404 bộ huy chương. Tại SEA Games 33-2025, Đoàn thể thao Malaysia đứng hạng 4 với 57 HCV, 57 HCB, 117 HCĐ. Điền kinh là môn giành nhiều HCV nhất cho Đoàn thể thao Malaysia tại Thái Lan lần này (5 HCV).