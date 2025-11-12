Danh mục bất động sản “khủng” giá gần 4.000 tỷ của Sir David Beckham

David và Victoria Beckham dẫn đầu phong cách sống sang trọng xuyên quốc gia, sau nhiều năm tích lũy khối tài sản khổng lồ. Cựu đội trưởng tuyển Anh gây dựng gia tài từ bóng đá trước khi mở rộng sang nhiều lĩnh vực kinh doanh khác, trong khi Victoria - cựu thành viên nhóm Spice Girls - lại ghi dấu ấn với thương hiệu thời trang riêng.

Theo The Sunday Times Rich List, nhà Beckham hiện là một trong những gia đình nổi tiếng và giàu có nhất thế giới, với tổng tài sản ước tính 500 triệu bảng Anh (gần 17.300 tỷ đồng)

David là đồng sở hữu CLB bóng đá Inter Miami (Mỹ), nên gia đình họ thường xuyên di chuyển giữa Anh và Mỹ. Cả David và Victoria đều từng hé lộ cuộc sống gia đình qua hai phim tài liệu riêng trên Netflix - trong đó cũng cho thấy phần nào về "đế chế" bất động sản trị giá tới 111 triệu bảng (hơn 3.800 tỷ đồng) của họ.

Biệt thự Cotswolds

Tại Anh, vợ chồng Beckham thường nghỉ ngơi tại khu điền trang ở Chipping Norton, vùng Cotswolds. Ngôi nhà cổ được xếp hạng II này được họ mua với giá 6,15 triệu bảng (khoảng 212 tỷ đồng) vào năm 2016 và đã xuất hiện trong các phim tài liệu nói trên.

Căn biệt thự nổi bật với lò sưởi lớn, phòng ăn sang trọng cùng những chiếc đèn chùm cổ điển, tạo nên không gian mang đậm phong cách quý tộc Anh.

Khu bếp rộng rãi là nơi David thường tự tay nấu ăn cho cả nhà. Bên ngoài có vườn cây ăn trái và khu vườn rộng lớn, nơi anh bắt đầu học nuôi ong lấy mật trong thời gian phong tỏa vì Covid-19.

Victoria từng đùa rằng cô đã nếm thử "đặc sản dính dính" do chồng mình làm ra - tức là mật ong từ tổ ong của David.

Năm 2022, bà Beck đăng video trên TikTok nói: "Đây là David, đang thu hoạch 'sticky stuff' của anh ấy. Anh ấy sắp cho ra mẻ 'sticky stuff' mới đấy". Cô còn hóm hỉnh thêm: "Tôi đã có 'sticky stuff' rồi. Giờ tôi sẽ thử xem hương vị 'đặc sản dính dính' của David ra sao nhé".

Khuôn viên ngoài trời còn có sân bóng đá, sân tennis và lều BBQ trị giá 50.000 bảng (khoảng 1,7 tỷ đồng).

Biệt thự tại Miami

Nhà Beckham lần đầu chuyển đến Mỹ sau khi David ký hợp đồng với LA Galaxy vào năm 2007. Gần hai thập kỷ sau, anh vẫn duy trì mối liên hệ chặt chẽ với Mỹ thông qua Inter Miami, CLB anh đồng sáng lập và nay có siêu sao Lionel Messi thi đấu.

Tháng 10/2024, The Sun tiết lộ vợ chồng Beckham đã chi 55 triệu bảng (khoảng 1.900 tỷ đồng) tiền mặt để mua biệt thự cực lớn ở vịnh Biscayne (Miami) với tầm nhìn tuyệt đẹp ra biển.

Theo Daily Mail, căn nhà có diện tích hơn 1.300m², gồm 9 phòng ngủ, 13 phòng tắm, phòng chiếu phim riêng, khu spa và hồ bơi. Nhà bếp được thiết kế theo tiêu chuẩn nhà hàng cao cấp, cùng nhiều không gian ngoài trời lý tưởng để tổ chức tiệc. Ngoài ra, căn biệt thự ven biển này còn có bến đậu du thuyền riêng.

Bên cạnh đó, gia đình Beckham còn sở hữu một căn penthouse trị giá 18 triệu bảng (khoảng 622 tỷ đồng) ở Miami, mua vào năm 2020, rộng khoảng 930m².

Biệt thự tại London

Khi ở Anh, nhà Beckham thường di chuyển giữa điền trang Cotswolds và căn townhouse ở London. Căn nhà này được họ mua với giá 31 triệu bảng (hơn 1.000 tỷ đồng) năm 2013.

Hai vợ chồng đã chi thêm khoảng 8 triệu bảng (khoảng 276 tỷ đồng) để cải tạo và xin phép sửa chữa do đây là công trình được xếp hạng bảo tồn.

Ngôi nhà bốn tầng có 6 phòng ngủ, phòng thay đồ riêng, phòng gym, phòng làm việc, hầm rượu và cả tiệm làm móng tại gia.

Theo The Sun, phải mất ba năm, vợ chồng Beckham mới cảm thấy tổ ấm của họ "hoàn thiện" đúng ý.