Đánh đối thủ gãy răng, VĐV vật bị bắt

Một sự việc gây chấn động làng thể thao Mỹ vừa xảy ra tại Los Angeles: Raja Jackson (25 tuổi) – con trai của cựu vô địch UFC "Rampage" Jackson bị bắt giữ vì hành hung dã man đối thủ ngay trong một trận đấu vật biểu diễn.

Theo thông tin từ cảnh sát, vụ việc diễn ra gần một tháng trước tại học viện KnokX Pro Wrestling ở Sun Valley, Los Angeles. Trong khi đáng lẽ chỉ là một màn biểu diễn giải trí, Raja bất ngờ biến trận đấu thành cuộc tấn công thật sự. Anh nhấc bổng đối thủ Stewart Smith rồi quật mạnh xuống sàn, sau đó liên tiếp tung hơn 20 cú đấm vào mặt khi đối thủ đã nằm bất tỉnh.

VĐV vật hành hung đối thủ trên sàn đấu

Hậu quả để lại vô cùng nghiêm trọng: Smith bị gãy xương hàm, rách môi, mất nhiều răng và tổn thương vùng mặt nặng nề. Anh phải nhập viện trong tình trạng hôn mê, trải qua nhiều ngày điều trị mới tỉnh lại nhưng vẫn còn di chứng.

Nguyên nhân được cho là bắt nguồn từ va chạm trước đó giữa hai bên. Smith từng tưởng Raja chỉ tham gia như một phần kịch bản nên đã ném lon bia vào đầu anh. Nhưng thay vì giữ tinh thần biểu diễn, Raja lại chọn cách "ăn thua thật" để đáp trả.

Hành động của con trai Rampage Jackson ngay lập tức bị giới chuyên môn lẫn người hâm mộ chỉ trích. Học viện KnokX Pro Wrestling ra thông báo gọi đây là hành vi "ích kỷ, vô trách nhiệm, phá hỏng tinh thần thể thao biểu diễn". Ngay cả cha ruột của Raja cũng bày tỏ thất vọng: "Nó đã đi quá giới hạn. Tôi nghĩ nó cần ngồi tù một thời gian để học cách kiểm soát cảm xúc. Tôi chỉ hy vọng một ngày nào đó nó có thể xin lỗi Smith".

Về mặt pháp lý, Raja bị khởi tố với cáo buộc hành hung cấp độ nghiêm trọng, số tiền bảo lãnh được ấn định là 50.000 USD. Trong khi đó, cộng đồng đấu vật và người hâm mộ đã kêu gọi quyên góp giúp đỡ Stewart Smith trang trải viện phí.