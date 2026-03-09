Hôm 7/3, võ sĩ Trung Quốc Xiao Long (Tiêu Long) đối đầu Cody Garbrandt ở sự kiện UFC 326: Holloway vs. Oliveira 2 tại T-Mobile Arena, Las Vegas (Mỹ). Theo MMA Junkie , Garbrandt đang trên đà nhận thất bại, tuy nhiên Tiêu Long bất ngờ tung ra nhiều đòn đánh vào hạ bộ và bị trừ điểm. Chung cuộc, các giám định chấm điểm 28-27, 28-27, 28-27 đều nghiêng về Garbrandt.

Tiêu Long nhận thất bại trước Garbrandt

Tờ Sina cũng tỏ ra tiếc nuối khi Tiêu Long bị trừ điểm và nhận thất bại, dù võ sĩ người Trung Quốc chiếm ưu thế ở trận đấu này. Theo tờ báo này, ngay từ đầu trận, Tiêu Long thi đấu rất bình tĩnh, liên tục tích lũy lợi thế bằng những cú đá vòng và không ngừng gây sức ép. Dù Garbrandt phản đòn quyết liệt, khả năng phòng thủ của Tiêu Long vẫn rất chắc chắn, thậm chí anh còn dễ dàng hóa giải một nỗ lực vật ngã của đối thủ vào cuối hiệp một.

Sang hiệp hai, Tiêu Long thi đấu còn chủ động hơn. Những cú đá thấp của anh phát huy hiệu quả rõ rệt, thậm chí có lần khiến Garbrandt ngã xuống sàn. Tiêu Long Long cũng tung ra một cú gối bay khá đẹp mắt.

“Hiệp ba mang tính quyết định lại chứng kiến hàng loạt tình huống bất ngờ. Đầu tiên, Tiêu Long tung cú đá thấp trúng hạ bộ Garbrandt. Sau khi trận đấu tiếp tục, Tiêu Long lại vô tình đá trúng hạ bộ đối thủ lần nữa trong lúc truy đuổi, khiến trọng tài trừ 1 điểm. Khi trận đấu được nối lại, trong một pha áp sát, cú gối của Tiêu Long lại trúng hạ bộ Garbrandt, khiến anh tiếp tục bị trừ thêm 1 điểm. Trọng tài cũng cảnh báo nếu tái phạm lần nữa, anh sẽ bị xử thua ngay lập tức”, tờ Sina viết.

Cận cảnh pha ra đòn vào hạ bộ đối phương của Tiêu Long

Trong khi đó, talkSport mô tả đây là trận đấu hỗn loạn, khiến bình luận viên cũng ngỡ ngàng. Sau khi trúng cú đá vào hạ bộ đầu tiên từ Tiêu Long, Garbrandt đã nôn mửa vào xô khi trọng tài cho trận đấu tạm dừng. Bình luận viên UFC Joe Rogan nói trên sóng trực tiếp: “Tôi chưa từng thấy chuyện này trước đây. Tôi chưa từng thấy ai nôn trong lồng đấu khi trận đấu vẫn đang diễn ra. Tôi chưa từng thấy một võ sĩ nôn vào xô như vậy.”

Garbrandt nôn vào xô sau khi trúng cú đá vào vùng nhạy cảm

Tờ Sina nhấn mạnh Tiêu Long rơi vào thế cực kỳ bất lợi khi bị trừ 2 điểm dù đang chiếm ưu thế trước Cody Garbrandt. Điều này khiến cơ hội thắng bằng điểm số của anh gần như không còn khi hiệp ba chỉ còn ít phút. Dù vậy, Tiêu Long Long vẫn dốc toàn lực tấn công, còn Garbrandt chủ động di chuyển để né tránh giao tranh. Cuối hiệp, võ sĩ Trung Quốc tung cú gối mạnh rồi quật ngã đối thủ, chiếm vị trí mount và tung loạt đòn ground-and-pound. Tuy nhiên, thời gian không đủ và việc bị trừ 2 điểm khiến Tiêu Long thua bằng quyết định tính điểm.

Garbrandt chủ yếu di chuyển và câu giờ, khi biết mình đang dẫn điểm sau khi đối thủ bị trừ 2 điểm

Tiêu Long (sinh năm 1997) là võ sĩ MMA chuyên nghiệp người Trung Quốc, biệt danh "Sinh Phiên Ca", thi đấu tại hạng Bantamweight của UFC. Anh nổi tiếng với lối đánh "lấy cứng chọi cứng", sở hữu nền tảng Tán thủ và từng vô địch giải "Võ Lâm Lung Trung Đối". Sau khi gây ấn tượng tại Road to UFC, anh chính thức gia nhập giải đấu này này vào năm 2024 Tháng 11/2024, Tiêu Long đã đánh bại võ sĩ Quang Lê của Việt Nam.

Cody Garbrandt (sinh năm 1991) là võ sĩ MMA người Mỹ, thi đấu ở hạng gà (Bantamweight) của UFC, nơi anh từng là nhà vô địch hạng Bantamweight. Cody Garbrandt giành đai vô địch vào năm 2016 sau khi thắng Dominick Cruz.