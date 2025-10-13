Đánh bại Thái Lan, bi sắt nữ Việt Nam vô địch thế giới 2025

Trước đối thủ được đánh giá hàng đầu thế giới, các cô gái Việt Nam thi đấu đầy tự tin và hiệu quả, kiểm soát hoàn toàn thế trận. Kết thúc trận đấu, đội Việt Nam 2 giành chiến thắng ấn tượng với tỷ số 13-1, một trong những kết quả chênh lệch nhất trong lịch sử đối đầu giữa hai đội.

Theo HLV trưởng Đặng Xuân Vui, các VĐV Việt Nam thậm chí có cơ hội khép lại trận đấu với tỷ số 13-0. “Dù vậy, tỷ số 13-1 vẫn là minh chứng cho thấy phong độ và bản lĩnh thi đấu đỉnh cao của các VĐV", ông nhận xét.

Bi sắt Việt Nam có hai đội tham dự nội dung bộ ba nữ giải thế giới 2025. Đội Việt Nam 2 gồm 4 vận động viên: Nguyễn Thị Thi, Lại Thị Dung (Hà Nội), Nguyễn Thị Thúy Kiều (Quân đội) và Nguyễn Thị Như Ý (TP Hồ Chí Minh). Trong đó, Nguyễn Thị Thi thường xuyên thi đấu chính thức và là trụ cột của đội với phong độ ổn định. Ba VĐV còn lại luân phiên đảm nhiệm hai vị trí tùy theo từng trận.

Tại giải năm nay, cả hai đội đều được miễn thi đấu vòng 1. Ở vòng 2, đội Việt Nam 1 thắng Đài Loan (Trung Quốc) 13-5, còn đội Việt Nam 2 vượt qua Czech 13-6. Hai đội gặp nhau tại tứ kết và Việt Nam 2 giành chiến thắng 13-3 để vào bán kết.

Tại đây, các cô gái Việt Nam tiếp tục thể hiện bản lĩnh khi lội ngược dòng ngoạn mục, thắng Bỉ 13-10 dù từng bị dẫn tới 0-6, trước khi đánh bại Thái Lan trong trận chung kết.

Tấm Huy chương vàng lần này đánh dấu danh hiệu thế giới thứ hai liên tiếp của bi sắt Việt Nam ở nội dung bộ ba nữ, sau chiến thắng lịch sử 13-12 trước Thái Lan tại giải vô địch thế giới 2023.