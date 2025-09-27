Đánh bại đối thủ Trung Quốc, kỳ thủ Việt Nam làm nên lịch sử với chức vô địch thế giới

Trận chung kết nội dung cờ tiêu chuẩn Giải cờ tướng thế giới 2025 diễn ra giữa 2 kỳ thủ Lại Lý Huynh (Việt Nam) và Doãn Thăng (Trung Quốc). Bước vào cuộc so tài, Doãn Thăng vừa có lợi thế chủ nhà vừa được cầm quân đỏ. Nhưng Lại Lý Huynh đã vượt qua sức ép để giành chiến thắng.

Doãn Thăng khởi đầu với thế cờ quyết liệt. Kỳ thủ nước chủ nhà sẵn sàng thí pháo đổi lấy tượng, tạo thế tấn công nguy hiểm. Ngoài ra, anh còn khóa được bộ xe và mã của Lại Lý Huynh ở một góc.

Tuy nhiên, tới nửa cuối ván đấu, Doãn Thăng mắc sai lầm và để Lại Lý Huynh bắt mất quân mã. Kỳ thủ của Việt Nam nhanh chóng chớp thời cơ phản công mạnh mẽ. Đẩy tốt sang sông cộng thêm cặp xe – pháo, Lại Lý Huynh “thổi bay” cả 2 quân sĩ của đối phương.

Lại Lý Huynh giành chức vô địch cờ tướng thế giới

Ở tàn cuộc, Lại Lý Huynh nhiều hơn đối phương 1 quân mã đồng thời có xe và pháo ở vị trí thuận lợi. Cuối cùng, Doãn Thăng đành chấp nhận thua cuộc và nhìn Lại Lý Huynh đăng quang ngôi vô địch.

Không chỉ là kỳ thủ Việt Nam đầu tiên vô địch nội dung cờ tiêu chuẩn Giải cờ tướng thế giới, Lại Lý Huynh còn kết thúc chuỗi vô địch kéo dài tới hơn 30 năm của các tay cờ Trung Quốc. Được biết, kỳ thủ của Việt Nam đã được nhận số tiền thưởng lên tới 1 tỷ đồng.