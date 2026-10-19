Đánh bại đối thủ Thái Lan bằng siêu phẩm, đội bóng Việt Nam vào chung kết giải quốc tế

Đội bóng Việt Nam đã có mặt trong trận chung kết.

Sau thành tích toàn thắng tại vòng bảng, U14 PVF lọt vào bán kết giải bóng đá trẻ quốc tế Cúp Trường An 2026 (tổ chức tại Trung Quốc). Đối thủ của đại diện Việt Nam là U14 Assumption United đến từ Thái Lan.

Cuộc so tài diễn ra cân bằng. Cả 2 đội đều nhập cuộc với sự tự tin và sẵn sàng đẩy cao đội hình chơi tấn công. Trong thế trận giằng co, U14 PVF vươn lên nhờ một tình huống cố định. Từ chấm phạt góc, bóng được treo vào vòng cấm địa. Nguyễn Triều Dương bật cao đánh đầu chính xác, ghi bàn mở tỉ số.

Sau bàn thua, U14 Assumption United đẩy cao nhịp độ tấn công. Đội bóng Thái Lan chủ động pressing tầm cao và gây ra không ít khó khăn cho hàng thủ U14 PVF.

Tới phút 57, U14 Assumption United gỡ hòa sau một tình huống cũng bắt nguồn từ quả phạt góc. Những tình huống tạt bóng liên tục từ cánh trái giúp chân sút đội bạn có bóng trong vòng cấm địa để dứt điểm san bằng tỉ số 1-1.

U14 PVF thắng 2-1 chung cuộc

Nhưng niềm vui của đại diện Thái Lan không kéo dài được lâu. Chỉ 2 phút sau, U14 PVF tái lập thế dẫn bàn bằng một siêu phẩm. Từ cánh phải, Trung Hạo tung cú đá chân trái ở ngoài vòng cấm địa. Bóng đi theo quỹ đạo khó hướng vào góc xa và không cho thủ môn Thái Lan cơ hội cản phá. Tỉ số là 2-1 nghiêng về U14 PVF.

Những phút còn lại, đại diện Việt Nam đã thi đấu chắc chắn để bảo toàn cách biệt mong manh. Chung cuộc, U14 PVF thắng 2-1 và giành quyền lọt vào chung kết Cúp Trường An 2026.