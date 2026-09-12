Đánh bại đối thủ Hàn Quốc, đội bóng Việt Nam vào chung kết giải quốc tế

Đội bóng Việt Nam có chiến thắng ấn tượng.

Lượt trận thứ hai vòng bảng giải bóng đá trẻ quốc tế Hechi Cup 2026, U18 PVF (Việt Nam) đối đầu với U18 Chung-Ang (Hàn Quốc). HLV Hoàng Tuấn Anh tung vào sân đội hình mạnh với nhiều cầu thủ đã có kinh nghiệm ở các giải trẻ quốc tế như Lê Huy Việt Anh, Trần Hoàng Khanh, Nguyễn Văn Bách, Phan Đình Bách.

Trước đối thủ sở hữu thể hình tốt, U18 PVF chủ động chơi chắc chắn, chờ đợi thời cơ khai thác sơ hở của hàng thủ đối phương. Phút 19, Lê Huy Việt Anh phất bóng dài từ phần sân nhà. Bóng hướng thẳng tới vòng cấm địa U18 Chung-Ang, Văn Bách đón bóng và khéo léo dứt điểm đánh bại thủ môn, mở tỉ số 1-0 cho U18 PVF.

Nhưng U18 Chung-Ang sớm có bàn gỡ hòa ít phút sau đó. Trên chấm 11m, chân sút đến từ Hàn Quốc thực hiện cú đá vào góc cao và không cho thủ môn Đình Bách cơ hội cản phá.

Trước khi hiệp một kết thúc, U18 PVF lại vươn lên dẫn trước. Các cầu thủ PVF cướp bóng ngay bên phần sân đội bạn và tổ chức tấn công nhanh. Phát hiện thấy thủ môn đứng hơi cao, Hoàng Khanh tung cú sút xa táo bạo đưa bóng đi vào lưới, nâng tỉ số lên 2-1.

U18 PVF giành chiến thắng chung cuộc 2-1

Sang hiệp hai, thế trận tiếp tục diễn ra cởi mở. Cả 2 đội đều tạo ra những tình huống nguy hiểm, nhưng không bên nào có thêm bàn thắng. Tỉ số 2-1 nghiêng về U18 PVF được giữ cho đến khi trận đấu kết thúc.

Như vậy, U18 PVF khép lại vòng bảng Hechi Cup 2026 với 2 trận toàn thắng. Đại diện Việt Nam đứng đầu bảng đấu của mình và giành quyền vào chơi trận chung kết.

Đối thủ chờ đón U18 PVF ở trận chung kết là U18 Tuyển chọn Seoul FA. Cách đây ít ngày, U18 PVF từng thua chính đối thủ này với tỉ số 1-4 ở trận đấu tập. Nhưng sau khi được bổ sung các vị trí chủ chốt, đại diện Việt Nam tin tưởng vào một kết quả tốt hơn. Trận chung kết diễn ra ngày 13/9.