Đánh bại chủ nhà Đức, Quyết Chiến và Thanh Tự vô địch billiards carom thế giới

Từng hòa nhau ở vòng bảng, việc tuyển billiards Việt Nam gặp lại chủ nhà Đức trong trận chung kết Giải billiards carom 3 băng đồng đội thế giới được xem là đoạn kết có hậu cho đôi bên, hai êkip hay nhất tại giải lần này.



Martin Horn thất bại ở cả hai lần chạm trán Trần Quyết Chiến

Gặp lại cơ thủ dày dạn kinh nghiệm Martin Horn (hạng 9 thế giới), Trần Quyết Chiến nhập cuộc đầy hứng khởi với sự tự tin cao độ. Ngay từ những lượt cơ đầu, Quyết Chiến đã thực hiện được hai series 5 điểm, nhanh chóng tạo khoảng cách điểm số 10-2.

Martin Horn với đẳng cấp thế giới của mình cũng chẳng chịu kém khi ghi liền 12 điểm chỉ bă2ng một lượt đi để đảo chiều thế trận rất ngoạn mục. Cơ thủ người Đức sau đó tiếp tục ghi thêm 6 điểm, khép lại hiệp một với lợi thế rõ rệt 23-19, đẩy Quyết Chiến vào thế phải rượt đuổi.

Trần Quyết Chiến có một giải đấu cực kỳ xuất sắc

Sau giờ nghỉ, cơ thủ Việt Nam bình tĩnh giành lại thế trận bằng những pha ghi điểm tinh tế. Một series 6 điểm giúp anh san bằng cách biệt 26-26, trước khi trận đấu bước vào thời điểm quyết định. Khi đang bị dẫn 29-30 ở lượt cơ thứ 17, Quyết Chiến bất ngờ bùng nổ với đường cơ 11 điểm đỉnh cao để thắng ngược 40-30, mang về lợi thế cực lớn cho tuyển Việt Nam.

Amir Ibraimov đánh mất ưu thế trước Nguyễn Trần Thanh Tự

Ở bàn đấu còn lại, Nguyễn Trần Thanh Tự cũng thi đấu ấn tượng trước Amir Ibraimov, đối thủ anh từng thua sát nút tại vòng bảng. Sau khi dẫn 20-6 trong hiệp một, Thanh Tự duy trì thế áp đảo và có lúc nới rộng khoảng cách điểm số lên 36-19. Dù đối thủ vùng lên mạnh mẽ ở cuối trận, tay cơ Việt Nam vẫn giữ được sự bình thản để giành chiến thắng sát nút 40-38 sau 28 lượt cơ.

Bộ đôi cơ thủ Việt Nam đăng quang trên đất Đức

Hai chiến thắng đồng thời giúp tuyển billiards Việt Nam chính thức đăng quang ngôi vô địch thế giới ngay trên đất Đức. Đây là thành quả xứng đáng cho sự ổn định đáng nể của billiards carom ba băng Việt Nam khi trong ba năm liên tiếp vào đến chung kết và mang về hai chức vô địch.

Billiards carom Việt Nam ba năm vào chung kết, giành hai chức vô địch thế giới

Danh hiệu tại Viersen – Đức tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của billiards Việt Nam trên đấu trường carom 3 băng thế giới, với dấu ấn đậm nét mang tên Trần Quyết Chiến, cơ thủ đang xếp hạng 6 thế giới.