Đáng yêu vô cùng khoảnh khắc Đình Bắc nhấc bổng Quang Hải lên ăn mừng

Sau chiến thắng 2-0 của Đội tuyển Việt Nam trước Malaysia ngay tại bán kết lượt đi AFF Cup 2026, hình ảnh Đình Bắc phấn khích bế bổng Quang Hải để ăn mừng đã chạm đến cảm xúc của đông đảo người hâm mộ.

Trận bán kết lượt đi trên sân khách ghi nhận màn trình diễn bản lĩnh của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Tạo dựng thế trận chủ động, tuyển Việt Nam nhân đôi cách biệt ở những phút cuối hiệp hai từ một tình huống dấu ấn đậm nét của Quang Hải. Sau đường chuyền quyết định đưa bóng vào vùng nguy hiểm của tiền vệ mang áo số 19, hậu vệ Faris bên phía Malaysia trong nỗ lực lùi về cản phá đã vô tình đá phản lưới nhà.

Pha bóng Quang Hải trở thành cầu thủ kiến tạo

Bóng chạm chân cầu thủ Malaysia thành bàn cho tuyển Việt Nam

Ngay khi bóng nằm gọn trong lưới, tất cả các cầu thủ Việt Nam đã chạy đến chia vui với Quang Hải. Đình Bắc thậm chí còn nhấc bổng người đàn anh lên để tôn vinh, trong khi ở phía bên ngoài đường biên, HLV Kim Sang-sik rạng rỡ niềm vui, không ngừng vỗ tay động viên người học trò. Rõ ràng, đây vẫn là một bàn thắng mang đậm dấu ấn may mắn, nhưng Quang Hải chính là người đã đặt dấu giày quyết định. Các đồng đội hiểu rằng, từng pha xử lý tốt vào lúc này có ý nghĩa vô cùng quan trọng giúp số 19 giải tỏa gánh nặng tâm lý. Dù không xuất hiện trên bảng điện tử hay được ghi nhận về mặt thống kê, việc nhận được sự công nhận và sát cánh trọn vẹn từ tập thể đã là phần thưởng đủ đầy nhất dành cho anh.

HLV cùng cả đội đều chúc mừng Quang Hải

Tuyển Việt Nam ăn mừng chiến thắng

Đình Bắc nhấc bổng Quang Hải lên

Màn ăn mừng đặc biệt của tuyển Việt Nam

Hình ảnh ấy không chỉ phản ánh tinh thần đồng đội tuyệt đẹp mà còn là sự sẻ chia quý giá dành cho Quang Hải, người vừa trải qua khoảng thời gian chịu nhiều hoài nghi về phong độ. Đây là vẻ đẹp của bóng đá, vẻ đẹp của sự đoàn kết, tinh thần đồng đội của tuyển Việt Nam.

Chiến thắng ấn tượng cùng bầu không khí gắn kết tuyệt vời đang giúp ĐT Việt Nam tràn đầy tự tin trên hành trình chinh phục ngai vàng Đông Nam Á. Ngay sau trận đấu, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng đã quyết định thưởng nóng 1,5 tỷ đồng để động viên tinh thần thi đấu quả cảm của toàn đội.

ĐT Việt Nam đang là một tập thể đoàn kết

Quang Hải như cởi bỏ được áp lực tâm lý

Ảnh: Minh Lê - DM