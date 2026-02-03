Sự việc diễn ra trong khuôn khổ sự kiện giao lưu All-Star bóng chuyền được tổ chức tại Kobe, Nhật Bản. Trong phần thử thách giao bóng giữa giờ, tay đập lừng danh Yuji Nishida thực hiện cú giao bóng bằng tay trái đầy uy lực. Tuy nhiên, thay vì đi vào sân, quả bóng lại bay chệch quỹ đạo và đập thẳng vào một cô bé nhặt bóng bên ngoài sân.

Ngay khi nhận ra cú bóng của mình "đi lạc địa chỉ", chủ công cao 1,86m đã tỏ rõ sự bàng hoàng và hối lỗi. Để xoa dịu tình hình, Nishida đã có một hành động nằm ngoài kịch bản khiến cả khán đài vỡ òa trong tiếng cười. Anh bất ngờ lấy đà rồi lao người, trượt dài trên mặt sàn thi đấu về phía nữ trọng tài. Trong tư thế trườn sấp, hai tay ép sát thân mình và đầu cúi thấp, ngôi sao 26 tuổi đã tái hiện một cách hài hước nghi thức xin lỗi trang trọng của người Nhật.

Màn xin lỗi gây bão mạng của VĐV Nhật Bản

Màn xin lỗi cúi đầu chạm sàn

Chưa dừng lại ở đó, sau khi trượt đến chân cô bé, Nishida tiếp tục quỳ gối và thực hiện động tác quỳ rạp người, cúi đầu chạm sàn nhiều lần để bày tỏ sự hối lỗi sâu sắc. Trước hành động vừa chân thành vừa đáng yêu của nam vận động viên các khán giả liên tục reo hò, vỗ tay tán thưởng. Đoạn video xuất hiện sau đó cũng hút về triệu view trên MXH.

Trên sóng truyền hình, các bình luận viên không giấu nổi sự phấn khích. Một người hài hước ví von hình ảnh trượt dài của Nishida giống như "một chú cá ngừ vừa được kéo lên bờ", trong khi người khác bày tỏ sự nể phục trước cách ứng xử khéo léo của anh.