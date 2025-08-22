Dáng vẻ 10 điểm của vợ Duy Mạnh!

Trong mắt nhiều người, nàng WAG Quỳnh Anh - bà xã của tuyển thủ Đỗ Duy Mạnh - vốn đã nổi tiếng với nét đẹp dịu dàng, nền nã chuẩn tiểu thư Hà Nội. Nhưng chiều 21/8, cô nàng lại khiến dân tình phải xuýt xoa khi xuất hiện trong một hình ảnh giản dị mà rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Khoác lên mình chiếc áo thun đỏ in hình ngôi sao vàng rực rỡ, bà xã Duy Mạnh hòa mình vào không khí chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Không váy vóc lộng lẫy, không layout cầu kỳ, bà xã Duy Mạnh vẫn tỏa sáng nhờ nụ cười hiền lành cùng sự niềm nở khi tận tay trao từng que kem mát lạnh miễn phí tặng cho bà con và các em nhỏ có mặt tại tư gia cầu thủ, trên hành trình đi xem buổi tổng hợp luyện tối cùng ngày.

Khoảnh khắc Quỳnh Anh đứng sau quầy kem, đeo găng tay, trao từng cây kem cho mọi người, nụ cười tươi tắn, ánh mắt ánh lên niềm vui khi thấy mọi người thích thú thưởng thức. Hình ảnh này được nhiều người nhận xét chính là "dáng vẻ đẹp nhất" của cô. Đó là vẻ đẹp không chỉ đến từ nhan sắc vốn có, mà còn từ sự tử tế, chu đáo và trái tim luôn hướng về cộng đồng.

Quỳnh Anh xinh đẹp rạng rỡ khi trao tặng những que kem cho người dân đi xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành chiều 21/8

Dáng vẻ cô nàng khi diện áo cờ đỏ sao vàng được chấm 10 điểm, dù chẳng cần dát đồ hiệu hay son phấn cầu kì

Có lẽ, hiếm ai có thể tìm ra điểm gì để chê trong hình ảnh giản dị ấy. Một Quỳnh Anh nhẹ nhàng, gần gũi, khác hẳn với hình dung "WAG sang chảnh" thường thấy, nhưng lại khiến người đối diện phải nhớ mãi.

Duy Mạnh trên sân cỏ có thể khiến khán giả tự hào bởi tinh thần thi đấu máu lửa, còn phía sau anh, Quỳnh Anh lại âm thầm ghi điểm bằng sự duyên dáng và ấm áp của mình. Nhiều bình luận còn cho rằng chính những khoảnh khắc giản đơn như vậy mới là thước đo trọn vẹn nhất cho nét đẹp của nàng WAG Hà Nội. Quỳnh Anh có thể gây tranh cãi về gu thời trang hàng hiệu nhưng khi mặc áo cờ đỏ sao vàng, cô nàng ghi điểm tuyệt đối với người hâm mộ.

Trong khi đó, Duy Mạnh cũng miệt mài kí tặng fan và trao kem, nước uống cho bà con đổ về Nguyễn Thái Học xem diễu binh, diễu hành

Trước đó, Duy Mạnh cũng đã bật mí việc anh cũng tham gia biểu diễn một tiết mục tại đại lễ kỉ niệm 80 năm Quốc khánh sẽ diễn ra vào sáng ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình. Chồng thi đấu cống hiến cho ĐT Quốc gia, làm rạng danh gia đình. Còn ở hậu phương, Quỳnh Anh lại ghi điểm bằng tấm lòng nhân ái, biết sẻ chia và yêu nước nồng nàn. Không cần phải son phấn cầu kỳ hay những bộ váy áo đắt tiền, chỉ cần một nụ cười và tấm lòng, cô đã đủ để khiến mọi ánh nhìn phải dừng lại. Và có lẽ, chính sự đẹp đẽ toát ra từ tâm hồn ấy mới là điều khiến cô trở thành điểm tựa bền vững và đáng tự hào nhất của Duy Mạnh.