Đặng Văn Lâm tái xuất, phóng viên Singapore "do thám" ĐT Việt Nam

ĐT Việt Nam duy trì bầu không khí hứng khởi trong buổi tập chiều 29/7. Thủ môn Đặng Văn Lâm và tiền vệ Nguyễn Tài Lộc đều trở lại, trong khi truyền thông Singapore cũng có mặt theo dõi.

Chiều 29/7, đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VFF để tiếp tục chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Singapore ở lượt trận tiếp theo bảng A AFF Cup 2026. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 20h ngày 31/7 trên sân Mỹ Đình.

Sau hai buổi tập kín liên tiếp nhằm hoàn thiện các phương án chiến thuật và đội hình, HLV Kim Sang-sik quyết định mở cửa khoảng 20 phút đầu buổi tập để giới truyền thông tác nghiệp.

Các tuyển thủ xuất hiện với tâm lý khá thoải mái. Trong phần khởi động, toàn đội liên tục trao đổi, cười đùa, tạo nên bầu không khí tích cực trước trận đấu được xem là có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Điểm đáng chú ý nhất của buổi tập là sự trở lại của thủ môn Đặng Văn Lâm. Sau quãng thời gian tập hồi phục riêng, thủ thành sinh năm 1993 đã có thể tập luyện bình thường cùng các đồng đội. Văn Lâm tỏ ra sung sức và tích cực tham gia các bài tập chuyên môn, mở ra thêm lựa chọn cho ban huấn luyện sau khi không góp mặt ở trận thắng Timor Leste.

Bên cạnh đó, tiền vệ Nguyễn Tài Lộc cũng đã trở lại sau khi bình phục chấn thương. Việc hai cầu thủ này cùng tái xuất giúp HLV Kim Sang-sik có thêm phương án về nhân sự trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Singapore.

Nếu không có thêm ca chấn thương nào trong những ngày tới, đội tuyển Việt Nam gần như sẽ có lực lượng mạnh nhất cho màn so tài trên sân Mỹ Đình.

Ở khu vực kỹ thuật, HLV Kim Sang-sik cùng các cộng sự theo dõi sát sao từng bài tập và tiếp tục rà soát những phương án chiến thuật cho cuộc đối đầu với Singapore. Toàn đội đều thể hiện sự tập trung nhưng vẫn giữ tinh thần thoải mái trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng.

Buổi tập của đội tuyển Việt Nam cũng nhận được sự quan tâm từ truyền thông Singapore. Một số phóng viên nước bạn đã có mặt tại Hà Nội để theo dõi quá trình chuẩn bị của thầy trò HLV Kim Sang-sik trước trận đấu.

Trong số đó có phóng viên David Lee của The Straits Times, người đã nhiều năm theo dõi bóng đá Singapore, cùng phóng viên ảnh Mark Cheong. Sự hiện diện của báo chí Singapore cho thấy sức hút cũng như tầm quan trọng của cuộc đối đầu giữa hai đội tại bảng A.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ còn một buổi tập nữa vào chiều 30/7 để hoàn tất khâu chuẩn bị trước khi bước vào màn tiếp đón Singapore trên sân Mỹ Đình với mục tiêu nối dài mạch chiến thắng tại AFF Cup 2026.