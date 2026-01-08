Đang thi đấu U23 châu Á, hotboy Lý Đức U23 Việt Nam vẫn tranh thủ "thả thính" hotgirl bắn súng Phí Thanh Thảo cực ngọt

Dù đang cùng U23 Việt Nam chinh chiến tại VCK U23 châu Á 2026, cầu thủ Phạm Lý Đức vẫn kịp khiến MXH chú ý khi liên tục bởi những động thái thả thính công khai dành cho hotgirl bắn súng Phí Thanh Thảo. Ngọt ngào từ cách đăng bài đến tương tác qua lại, bảo sao cặp đôi này đang được gọi tên là "cặp đôi hot nhất thể thao Việt Nam" hậu SEA Games 33.

Cụ thể, trong loạt video hậu trường photoshoot của U23 Việt Nam mới đây, Phạm Lý Đức bất ngờ thực hiện động tác giơ tay tạo hình súng đã lên nòng, sẵn sàng bắn - chi tiết khiến dân mạng lập tức liên tưởng đến hình ảnh quen thuộc của Phí Thanh Thảo, hotgirl bắn súng đang dính tin đồn hẹn hò với anh chàng.

Phạm Lý Đức làm động tác bắn súng khiến netizen rần rần gọi tên Phí Thanh Thảo (Ảnh: TTNV)

Hậu SEA Games 33, Phạm Lý Đức và Phí Thanh Thảo dính tin đồn hẹn hò (Ảnh: FBNV)

Chưa dừng lại ở đó, Lý Đức còn chèn nhạc tình tứ với ca từ ngọt lịm: "Vì trong lòng anh chỉ có yêu một mình em thôi". Combo từ động tác - âm nhạc - caption "súng đã lên nòng" - và thời điểm nhạy cảm giữa tin đồn hẹn hò khiến netizen đồng loạt kết luận: "Không phải thả thính thì là gì nữa?".

Phía dưới bài đăng, Phí Thanh Thảo cũng nhanh chóng để lại bình luận tương tác, chúc Lý Đức và các đồng đội thi đấu may mắn. Và giữa hàng loạt comment của người hâm mộ, nam cầu thủ chỉ trả lời duy nhất bình luận của Phí Thanh Thảo. Chi tiết nhỏ nhưng đủ khiến dân tình "rụng tim", cho rằng đây chính là động thái ngầm xác nhận mối quan hệ đặc biệt.

Về phía Phí Thanh Thảo, cô nàng cũng không hề kém cạnh khi liên tục đăng tải những khoảnh khắc theo dõi U23 Việt Nam thi đấu từ xa. Đáng chú ý, trong các video cổ vũ, Thanh Thảo chỉ đăng khoảnh khắc có Lý Đức, đúng kiểu "dõi theo một mình anh giữa hàng chục cầu thủ trên sân".

Giữa lúc tin đồn hẹn hò ngày càng rộ lên, loạt động thái này chẳng khác nào một màn đánh dấu chủ quyền nhẹ nhàng nhưng đầy tinh tế.

Dù chưa một lần chính thức xác nhận chuyện tình cảm, nhưng từ cách tương tác qua lại đến những chi tiết "trùng hợp không hề ngẫu nhiên", Lý Đức và Phí Thanh Thảo đang khiến netizen tin chắc rằng đây là một cặp đôi thể thao "real" chứ không phải chỉ dừng ở mức bạn bè.

Một bên là hotboy U23 Việt Nam đang gây chú ý tại đấu trường châu lục, một bên là hotgirl bắn súng visual đỉnh cao, lại còn tương tác ngọt thế này, không khó hiểu khi dân mạng ưu ái gọi họ là cặp đôi được mong chờ nhất làng thể thao Việt hiện tại.