Đằng sau thương vụ Benjamin Sesko và những cuộc đàm phán "6 thành phố"

Bản hợp đồng mang tên Benjamin Sesko có thời hạn tới tháng 6-2030 không chỉ đem về một chân sút hàng đầu châu Âu, mà còn đánh dấu thắng lợi chiến lược trên bàn đàm phán của "Quỷ đỏ".

Theo tiết lộ của người đại diện Elvis Basanovic, Man United đã theo dõi sát sao mọi động thái của tiền đạo người Slovenia, thậm chí tham gia các cuộc đàm phán tại… 6 thành phố khác nhau để vượt qua sự cạnh tranh từ Newcastle.

Man United bạo chi để chiêu mộ Benjamin Sesko

Dù "Chích chòe" đưa ra lời mời hấp dẫn hơn, bao gồm suất dự Champions League và các khoản thu nhập cực lớn, ban lãnh đạo Man United vẫn thuyết phục được Sesko rằng Old Trafford mới là bến đỗ phù hợp cho sự nghiệp lâu dài của anh.

Hợp đồng bom tấn

74 triệu bảng, bao gồm 66,3 triệu bảng trả trước và các khoản phụ phí tùy thành tích, số tiền đủ để biến Sesko trở thành một trong những tiền đạo đắt giá nhất lịch sử Man United. Mùa trước, anh ghi 21 bàn cho RB Leipzig, nâng thành tích tại CLB Đức lên 39 bàn sau 87 trận, con số ấn tượng đối với tiền đạo mới 22 tuổi.

RB Leipzig chia tay chân sút trẻ xuất sắc người Slovenia

Sở hữu chiều cao 1,95 m, tốc độ ấn tượng và khả năng dứt điểm đa dạng, Sesko được kỳ vọng sẽ giải quyết được bài toán bàn thắng vốn khiến Man United đau đầu suốt mùa giải trước.Thành công của thương vụ này càng đặc biệt hơn khi nó diễn ra trong bối cảnh nội bộ Man United có những luồng ý kiến trái chiều.

Marcus Rashford từng nhận định CLB "không thể vô địch" nếu không tăng cường lực lượng. Việc liên tiếp mang về Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và giờ là Benjamin Sesko cho thấy Ban huấn luyện đứng đầu là Ruben Amorim đang quyết liệt tái thiết hàng công.

Man United tăng cường mạnh mẽ hàng công cho mùa giải mới

Không chỉ Newcastle, Arsenal cũng từng đặt Sesko ở vị trí ưu tiên số một. Tuy nhiên, mức giá cao đã khiến "Pháo thủ" chuyển hướng sang Viktor Gyökeres của Sporting CP. Dù vậy, sự kiên trì của Man United, cộng với mối quan hệ lâu dài giữa hai đội bóng, đã giúp họ giành chiến thắng.

Benjamin Sesko cập bến Old Trafford

Basanovic cho biết ông và CLB đã giữ liên lạc từ khi Sesko mới 15 tuổi, thậm chí ông và thân chủ từng đến thăm học viện của United: "Chúng tôi đã lên kế hoạch để Sesko phát triển hai năm ở Bundesliga nhằm chuẩn bị cho tương lai ở Premier League. Kế hoạch đến lúc này đã rất thành công".

Quá trình thương lượng diễn ra rất căng thẳng. Chỉ trong vòng 2 tuần, đại diện của Sesko đã cùng Man United tiến hành các bước đàm phán tại ba quốc gia và sáu thành phố khác nhau. Basanovic gọi Matt Hargreaves - giám đốc đàm phán của Man United - là "một nhà đàm phán tàn nhẫn" nhưng hiệu quả.

Câu chuyện chiêu mộ Sesko khá ly kỳ kéo dài 7 năm

Đáng chú ý, Sesko chấp nhận giảm lương để thực hiện mong muốn khoác áo "Quỷ đỏ". "Điều quan trọng nhất là ước mơ của Benjamin và chúng tôi đã biến ước mơ đó thành hiện thực" - Basanovic nhấn mạnh.

Giờ đây, với bộ ba Cunha - Mbeumo - Sesko, Man United sở hữu hàng công trẻ trung, giàu tốc độ và sức mạnh. Sự bổ sung này không chỉ phục vụ mục tiêu trước mắt, mà còn là khoản đầu tư dài hạn cho tương lai.

Tương lai của Sesko tại Man United hứa hẹn rộng mở

Mùa giải mới đang đến gần, và tất cả ánh mắt sẽ đổ dồn vào Old Trafford để chờ đợi xem liệu Benjamin Sesko có xứng đáng với mức phí 74 triệu bảng và đền đáp bằng những bàn thắng và màn trình diễn xứng tầm kỳ vọng hay không.

Với cách mà thương vụ này được theo đuổi và hoàn tất, CĐV Man United có lý do để tin rằng đây có thể là mảnh ghép hoàn hảo cho hành trình chinh phục đỉnh cao của "Quỷ đỏ" trong những năm tới.