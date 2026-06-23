Đang đá World Cup thì... nghỉ ngắn 2 tiếng, tuyển Pháp làm gì để "giết thời gian"?

Trận đấu giữa Pháp và Iraq tại World Cup 2026 bị gián đoạn gần hai giờ vì giông sét. Trong lúc chờ đợi, thầy trò Didier Deschamps đã chọn một cách giải tỏa rất đặc biệt.

Chiến thắng 3-0 trước Iraq giúp tuyển Pháp sớm giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026, nhưng điều khiến nhiều người chú ý lại là quãng thời gian "bất đắc dĩ" kéo dài gần hai tiếng giữa trận vì thời tiết cực đoan tại Philadelphia.

Trước khi trận đấu bị tạm dừng, Les Bleus đang dẫn trước 1-0 nhờ pha lập công của Kylian Mbappe. Tuy nhiên, giông bão và sấm sét xuất hiện quanh khu vực sân Lincoln Financial Field buộc ban tổ chức phải kích hoạt quy trình an toàn và yêu cầu tất cả cầu thủ cùng khán giả sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm.

"Chúng tôi ngồi chơi bài để giết thời gian"

Sau trận đấu, HLV Didier Deschamps tiết lộ khoảng thời gian dài chờ đợi không khiến các học trò căng thẳng. Thay vào đó, toàn đội tìm cách giữ sự thoải mái bằng những hoạt động đơn giản.

"Chúng tôi đã ngồi chơi bài. Chúng tôi chỉ biết chờ đợi. Thời điểm trận đấu tiếp tục liên tục bị lùi lại, từ 15 lên 30 phút. Sau đó tôi đã ngừng cập nhật thông tin cho các cầu thủ. Đây là lần đầu tiên chuyện như vậy xảy ra với tôi và tôi cũng hy vọng đó sẽ là lần cuối, dù tôi hiểu nguy cơ này luôn tồn tại", chiến lược gia người Pháp chia sẻ.

Theo Deschamps, việc phải ngồi chờ quá lâu chắc chắn ảnh hưởng đến nhịp thi đấu, nhưng toàn đội đã chuẩn bị tinh thần cho mọi kịch bản. Ông cũng cho biết các cầu thủ tranh thủ ăn nhẹ, nghỉ ngơi và duy trì sự tập trung trước khi quay trở lại sân.

"Tôi không khó chịu. Chúng tôi vẫn khá thoải mái, tôi còn đùa với các cầu thủ nữa. Đây là vấn đề an toàn nên tôi không trách ai cả. Chúng ta không thể chống lại thời tiết xấu. Chúng tôi tôn trọng các quy định địa phương miễn là vẫn còn rủi ro. Tôi không bực bội. Đây chỉ là hoàn cảnh đặc biệt và tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra lần nữa.

Khoảng thời gian từ đầu đến cuối trận thực sự rất dài, nhất là khi chỉ bốn ngày nữa chúng tôi lại thi đấu. Chúng tôi phải trở về muộn hơn dự kiến tối nay (giờ địa phương) và có lẽ sẽ phải hoãn buổi tập đã lên kế hoạch. Tôi muốn các cầu thủ được trở về đại bản doanh để nghỉ ngơi và ngủ tại đó" - HLV Deschamps tiếp.

Đây là lần đầu tiên tại World Cup 2026 một trận đấu bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thời tiết. Những tia sét xuất hiện liên tục trên bầu trời Philadelphia khiến các nhà tổ chức không thể mạo hiểm, nhất là khi nước chủ nhà Mỹ áp dụng những quy định rất nghiêm ngặt liên quan đến an toàn trong điều kiện thời tiết xấu.

Mbappe vẫn tỏa sáng sau quãng nghỉ bất thường

Điều đáng chú ý là quãng nghỉ dài gần hai tiếng không làm giảm hưng phấn của tuyển Pháp. Khi trận đấu được nối lại, đội bóng áo lam tiếp tục kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Mbappe mở tỷ số cho tuyển Pháp

Mbappe hoàn tất cú đúp của mình, trước khi Ousmane Dembele ghi thêm một bàn để khép lại chiến thắng 3-0. Trận đấu kéo dài gần bốn giờ tính từ lúc khởi tranh đến khi kết thúc, trở thành một trong những cuộc đối đầu đặc biệt nhất từ đầu World Cup 2026.

Chiến thắng này giúp tuyển Pháp có 6 điểm sau hai lượt trận bảng I, qua đó trở thành một trong những đội đầu tiên giành vé vào vòng 1/16. Với riêng Mbappe, cú đúp vào lưới Iraq giúp tiền đạo sinh năm 1998 nâng thành tích lên 16 bàn tại các kỳ World Cup, tiếp tục áp sát kỷ lục 18 bàn mà Lionel Messi vừa thiết lập.

Có lẽ không nhiều người nghĩ rằng giữa một trận đấu World Cup căng thẳng, các tuyển thủ Pháp lại có thể ngồi quây quần chơi bài như những người bạn trong phòng sinh hoạt. Nhưng chính sự bình tĩnh ấy đã giúp Les Bleus vượt qua một đêm kỳ lạ ở Philadelphia, trước khi hoàn tất nhiệm vụ bằng một chiến thắng thuyết phục.