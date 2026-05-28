Đẳng cấp siêu sao: Neymar đi trực thăng hội quân cùng Brazil chuẩn bị cho World Cup 2026

Rạng sáng nay 28/5, siêu sao bóng đá Neymar đã thu hút toàn bộ sự chú ý của truyền thông khi đáp thẳng xuống sân tập của đội tuyển quốc gia Brazil bằng chiếc trực thăng cá nhân sang trọng. Tiền đạo sinh năm 1992 cũng là thành viên cuối cùng có mặt trong đợt tập trung quân số lần này của Brazil.

Neymar đến hội quân bằng trực thăng (Ảnh: CBF TV)

Chiếc phi cơ mà Neymar sử dụng để di chuyển tới đại bản doanh của đội tuyển là dòng trực thăng cao cấp mang thương hiệu Mercedes-Benz Airbus H-145, có giá trị ước tính lên tới hàng triệu USD. Phương tiện này được thiết kế và cá cá nhân hóa sâu sắc theo sở thích của cựu sao Barcelona, nổi bật với tông màu đen chủ đạo lấy cảm hứng từ hình tượng nhân vật "Batman" và được khắc ký tự "NJR" viết tắt tên anh. Việc sử dụng trực thăng riêng không chỉ khẳng định đẳng cấp xa hoa vốn có của Neymar, mà còn giúp chân sút này hoàn toàn chủ động về mặt thời gian cũng như tối ưu hóa lộ trình di chuyển cá nhân.

Neymar và HLV Ancelotti chào hỏi (Ảnh: TVH News)

Do vướng một số lịch trình riêng, Neymar là cái tên hội quân muộn nhất trong danh sách triệu tập. Sự xuất hiện của anh ngay lập tức mang lại bầu không khí vô cùng hào hứng cho toàn đội. Đợt tập trung này đánh dấu một cột mốc đặc biệt quan trọng đối với cá nhân tiền đạo 34 tuổi. Sau quãng thời gian dài nỗ lực hồi phục chấn thương và quyết định quay trở lại thi đấu trong màu áo câu lạc bộ thời thơ ấu Santos FC, chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá xứ sở Samba đang thể hiện quyết tâm cao độ nhằm tìm lại phong độ đỉnh cao. Sự hiện diện của anh ở thời điểm hiện tại được đánh giá là "bệ đỡ" tinh thần không thể thay thế cho một tập thể "Selecao" đang trong giai đoạn trẻ hóa mạnh mẽ.

Sự trở lại của Neymar không chỉ giúp ban huấn luyện có thêm một phương án tấn công đột biến, mà kinh nghiệm trận mạc dày dặn của anh còn là điểm tựa vững chắc cho các tài năng trẻ. Tuy nhiên, do vấn đề chấn thương nên Neymar sẽ phải bước vào quá trình đánh giá của các bác sĩ đội tuyển trước khi bước vào tập luyện.