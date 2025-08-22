Đẳng cấp Pickleball Việt Nam: 3 đại diện có mặt tại bán kết đơn nam PPA Tour Asia Hongkong 2025

Loạt trận sáng nay của PPA Tour Asia Hongkong 2025 ghi nhận sức mạnh tuyệt đối của đoàn Việt Nam ở nội dung đơn nam.

Lý Hoàng Nam mở màn đầy thuyết phục. Anh loại liên tiếp Kenta Miyoshi (Nhật Bản) và Jimmy Long (Malaysia). Cả 2 trận đấu đều chỉ kết thúc sau 2 set.

Trong khi đó, Trịnh Linh Giang cũng thể hiện bản lĩnh của nhà đương kim vô địch PPA Tour Asia. Sau khi nhẹ nhàng vượt qua đàn em Xuân Đức ở vòng 1/16, anh phải trải qua trận tứ kết nghẹt thở trước Nasa Hatakeyama (Nhật Bản). Linh Giang chỉ có thể đi tiếp nhờ chiến thắng sít sao với tỷ số các set: 4/11, 11/0, 11/9.

Cũng giống như Hoàng Nam, Trương Vinh Hiển đã có 1 buổi sáng khá nhàn nhã. Ở nhánh đấu dễ thở hơn, anh giành hai chiến thắng cách biệt để tiến thẳng vào bán kết mà gần như không tốn quá nhiều sức lực.

Ở vòng bán kết, hai tay vợt team Kamito là Hoàng Nam và Linh Giang sẽ buộc phải loại nhau để tranh suất vào chung kết. Ở nhánh còn lại, Vinh Hiển sẽ đối đầu thử thách cực đại là hạt giống số 1 Jack Wong.