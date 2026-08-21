Đẳng cấp: Kỳ thủ 15 tuổi Việt Nam đánh bại GOAT thế giới Magnus Carlsen

Kỳ thủ Đầu Khương Duy quật ngã "Vua cờ" Magnus Carlsen.

Trận địa chấn lớn nhất của làng cờ vua Việt Nam vừa xuất hiện khi Kỳ thủ Đầu Khương Duy xuất sắc đánh bại Magnus Carlsen – đại kiện tướng được mệnh danh là GOAT của cờ vua thế giới trong một ván đấu nghẹt thở trên nền tảng trực tuyến với tỉ số 1-0. Chiến thắng này không chỉ đánh dấu cột mốc chói lọi trong sự nghiệp của tài năng trẻ sinh năm 2011 mà còn làm nức lòng cộng đồng người hâm mộ thể thao trí tuệ nước nhà.

Bước vào ván đấu với tư cách cửa dưới trước tượng đài sở hữu hệ số Elo blitz trực tuyến lên tới 3292, Khương Duy thể hiện tâm lý thi đấu vô cùng vững vàng. Cầm quân trắng, thần đồng cờ vua Việt Nam liên tục thực hiện các nước đi chính xác để duy trì thế trận cân bằng, ép Carlsen vào cuộc đua thời gian nghẹt thở.

Đầu Khương Duy xuất sắc đánh bại Magnus Carlsen (Ảnh: Chesscom)

Thời điểm quyết định diễn ra ở những giây cuối cùng. Bằng sự táo bạo và nhãn quan chiến thuật sắc bén, Khương Duy tung ra nhiều nước cờ ấn tượng, phá vỡ hoàn toàn hàng phòng thủ của đối phương. Trong nỗ lực chống đỡ vô vọng khi thế cờ đã hoàn toàn vỡ vụn, "vua cờ" thế giới đành chấp nhận hết giờ và chịu thất bại trước kỳ thủ trẻ của Việt Nam.

Đầu Khương Duy (phải) đánh bại kỳ thủ hàng đầu (Ảnh: FBNV)

Chiến thắng này tiếp nối chuỗi phong độ thăng hoa của Đầu Khương Duy. Trước đó, kỳ thủ quê Thái Nguyên từng gây tiếng vang lớn khi vô địch Giải cờ vua xuất sắc quốc gia lúc mới 12 tuổi, cũng như xuất sắc đăng quang bảng Masters tại Giải Bangkok Chess Club Open 2026 để vươn lên nhóm dẫn đầu lứa tuổi U15 thế giới.

Việc một tài năng trẻ 15 tuổi khuất phục được cái tên vĩ đại nhất lịch sử cờ vua thế giới không chỉ là một bất ngờ lớn, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho bước tiến vượt bậc và tương lai tươi sáng của cờ vua Việt Nam trên đấu trường quốc tế.