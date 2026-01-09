Đẳng cấp hotgirl bóng chuyền Việt Nam, có huy chương quốc tế, có cả bằng cử nhân!

Trong bối cảnh lịch thi đấu và tập luyện dày đặc của thể thao thành tích cao, hai trụ cột của bóng chuyền nữ Việt Nam là Đoàn Thị Lâm Oanh và Phạm Thị Nguyệt Anh đã khiến người hâm mộ nể phục khi chính thức hoàn thành chương trình đại học và nhận bằng cử nhân tại Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh. Việc hai tuyển thủ sinh năm 1998 tốt nghiệp đại học không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn lan tỏa thông điệp tích cực đến thế hệ vận động viên trẻ.

Ở tuổi 27, việc nhận tấm bằng cử nhân là thành quả của một hành trình dài kiên trì. Đối với các vận động viên chuyên nghiệp, việc cân bằng giữa giáo án tập luyện khắc nghiệt, các chuyến thi đấu xa nhà liên miên và việc học tập tại giảng đường là một thử thách cực kỳ lớn.

Lâm Oanh nhận bằng cử nhân (Ảnh: FBNV)

Chuyền hai Đoàn Thị Lâm Oanh vốn là "linh hồn" trong lối chơi của CLB Binh chủng Thông tin và đội tuyển quốc gia, Lâm Oanh nổi tiếng với lối sống kín tiếng và sự tập trung cao độ cho chuyên môn. Cô không chỉ khẳng định tài năng trong nước mà còn từng xuất ngoại thi đấu thành công tại Thái Lan trong màu áo Supreme Chonburi E.Tech.

Một gương mặt khác cũng xuất sắc không kém là chủ công Phạm Thị Nguyệt Anh. Không chỉ được yêu mến bởi tài năng trên sân đấu với những cú đập đầy uy lực, Nguyệt Anh còn được mệnh danh là một trong những "hoa khôi" của làng bóng chuyền. Tấm bằng đại học lần này là minh chứng cho thấy cô không chỉ xinh đẹp, tài năng mà còn rất chú trọng vào việc xây dựng nền tảng kiến thức cho tương lai.

Nguyệt Anh rạng rỡ nhận bằng cử nhân (Ảnh: FBNV)

Trong hai năm vừa qua, cả Lâm Oanh và Nguyệt Anh đều là những mắt xích không thể thay thế, góp công lớn vào "kỷ nguyên vàng" của bóng chuyền nữ Việt Nam với hàng loạt danh hiệu danh giá:

- Vô địch AVC Challenge Cup.

- Vô địch AVC Club (cấp câu lạc bộ).

- Huy chương Bạc tại các kỳ SEA Games 31, 32 và 33.

- Vô địch SEA V.League 2025.