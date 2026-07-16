Dàn WAGs quyến rũ tuyển Anh tràn đầy thất vọng, thẫn thờ rơi nước mắt trên khán đài sau trận thua Argentina

Chỉ ít phút sau khi còn vỡ òa vì bàn mở tỷ số của tuyển Anh, bầu không khí trên khán đài đã hoàn toàn đảo chiều. Megan Pickford cùng dàn WAG tuyển Anh không giấu nổi nước mắt khi chứng kiến Argentina lội ngược dòng.

Không chỉ các cầu thủ, thất bại 1-2 của tuyển Anh trước Argentina ở bán kết World Cup 2026 cũng để lại nỗi buồn khó nguôi với những người thân trên khán đài. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, hình ảnh Megan Pickford ôm đầu thất thần nhanh chóng thu hút sự chú ý. Bà xã của thủ môn Jordan Pickford lặng người nhìn chồng bật khóc trên sân sau khi "Tam sư" đánh rơi tấm vé vào chung kết ở những phút cuối.

Ngay trước giờ bóng lăn, Megan còn đăng tải đoạn video đáng yêu của ba con Arlo, Ostara và Misty mặc áo đấu có in dòng chữ "Daddy" phía sau lưng. Các bé vừa nhảy vừa hô vang: "Daddy! Daddy!", gửi lời động viên tới bố trước trận bán kết quan trọng. Nhưng kết thúc lại là nỗi buồn cho các tuyển thủ Anh.

Megan Pickford đã bật khóc ôm đầu trên khán đài khi Argentina loại Tam Sư khỏi World Cup (Ảnh: WCNP)

Megan Pickford suy sụp khi chồng cô - thủ môn Jordan - bật khóc trên sân sau thất bại của đội nhà (Ảnh: Javier Garcia)

Megan không phải người duy nhất suy sụp. Vợ đội trưởng Harry Kane là Kate Kane, bạn gái Jude Bellingham - Ashlyn Castro cùng nhiều nàng WAG khác đều lộ rõ vẻ thất vọng khi các cầu thủ Anh gục xuống sân sau trận đấu.

Vợ của Harry Kane, Kate, buồn bã khi trận đấu kết thúc (Ảnh: WCNP)

Bạn gái của Jude Bellingham, Ashlyn Castro, cũng tỏ ra thất vọng trên khán đài (Ảnh: WCNP)

Nàng WAG lặng lẽ rời khỏi khán đài cùng với Denise - mẹ của Jude (Ảnh: WCNP)

Các cầu thủ Anh thẫn thờ sau thất bại (Ảnh: AFP)

Ít ai ngờ chỉ khoảng một tiếng rưỡi trước đó, chính Megan và Ashlyn còn là những gương mặt nổi bật nhất trên khán đài sân Atlanta (Mỹ), liên tục cổ vũ cuồng nhiệt cho tuyển Anh. Bầu không khí lúc ấy càng thêm sôi động khi Anthony Gordon mở tỷ số giúp "Tam sư" vươn lên dẫn trước.

Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Argentina vùng lên mạnh mẽ với cú sút xa gỡ hòa của Enzo Fernández trước khi Lionel Messi tung đường chuyền chuẩn xác để Lautaro Martínez đánh đầu ghi bàn quyết định trong thời gian bù giờ, hoàn tất màn lội ngược dòng khiến toàn bộ khu vực khán đài CĐV Anh chết lặng.

Mọi niềm vui và sự háo hức đều khép lại bằng những giọt nước mắt sau trận bán kết. Hình ảnh Megan Pickford thất thần trên khán đài và Jordan Pickford bật khóc trên sân trở thành biểu tượng cho nỗi đau của tuyển Anh sau khi giấc mơ World Cup tan vỡ trước màn ngược dòng đầy cảm xúc của Argentina.

Tú Tú.