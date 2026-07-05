Dàn WAGs nóng bỏng ĐT Anh được khuyến cáo di chuyển bằng xe bọc thép, cần vệ sĩ hộ tống, hạn chế phô trương khi đến cổ vũ trận với Mexico

Những người thân của dàn siêu sao tuyển Anh được khuyến cáo chú trọng vấn đề an ninh khi tới cổ vũ trận đấu vòng 1/8 World Cup 2026.

Không chỉ các cầu thủ, gia đình và bạn gái của tuyển Anh cũng đang trở thành tâm điểm chú ý trước cuộc đối đầu với chủ nhà Mexico ở vòng 1/8 World Cup 2026. Theo truyền thông Anh, nhiều biện pháp an ninh đặc biệt sẽ được áp dụng để đảm bảo an toàn cho nhóm WAGs trong thời gian lưu trú tại Mexico City.

Theo The Sun, thay vì tự do di chuyển như ở những điểm tổ chức khác của World Cup, các WAGs có thể được bố trí sử dụng xe SUV bọc thép, đi cùng tài xế chuyên nghiệp và lực lượng an ninh riêng khi cần thiết. Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) đang phối hợp với các đơn vị an ninh để rà soát kế hoạch bảo vệ gia đình cầu thủ trong bối cảnh tuyển Anh phải thi đấu tại Mexico City - nơi ban tổ chức và các bên liên quan đều đặc biệt chú trọng đến công tác đảm bảo an toàn.

Jude Bellingham và bạn gái Ashlyn Castro ở World Cup (Ảnh: PA)

Harr Kane và vợ (Ảnh: PA) Harr Kane và vợ (Ảnh: PA)

Vợ của Jordan Pickford, Megan (Ảnh: World Cup 2026 News Pool) Vợ của Jordan Pickford, Megan (Ảnh: World Cup 2026 News Pool)

Katie Bio - vợ của Ivan Toney (Ảnh: World Cup 2026 News Pool) Katie Bio - vợ của Ivan Toney (Ảnh: World Cup 2026 News Pool)

Một chuyên gia an ninh được The Sun dẫn lời cho biết những người có sức ảnh hưởng hoặc sở hữu tài sản giá trị khi đến thành phố thường được khuyến cáo hạn chế đeo đồng hồ, trang sức hoặc các phụ kiện đắt tiền ở nơi công cộng, đồng thời tránh công khai lịch trình di chuyển. "Các WAGs của tuyển Anh sẽ được áp dụng mức độ bảo vệ cao hơn so với thông thường".

Động thái này diễn ra trong bối cảnh an ninh đang được siết chặt trước trận đấu giữa Anh và Mexico. Trước đó, khách sạn nơi tuyển Anh đóng quân cũng được tăng cường bảo vệ với nhiều lớp cảnh sát và hàng rào an ninh, sau khi xuất hiện lo ngại người hâm mộ có thể tụ tập bên ngoài để gây tiếng ồn trước trận đấu.

World Cup 2026 được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico, trong đó Mexico City là một trong những địa điểm thu hút đông đảo người hâm mộ nhất. Chính vì vậy, các đội tuyển cũng như gia đình cầu thủ đều được khuyến cáo hạn chế công khai lịch trình và tuân thủ các hướng dẫn an ninh trong suốt thời gian lưu trú.