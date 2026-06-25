Dàn WAGs nóng bỏng Brazil lên đồ chất chơi, xách túi hiệu cả tỷ đồng, thi nhau khoe sắc ở World Cup 2026: Bạn gái Neymar độc lạ nhất!

Dàn WAGs tuyển Brazil đồng loạt "lên đồ" dự World Cup: Bạn gái Neymar diện corset độc lạ mất 160 giờ hoàn thiện, bà xã Paquetá xách túi gần 1 tỷ đồng.

Không chỉ các cầu thủ Brazil trở thành tâm điểm trên sân cỏ, dàn WAGs của Selecao cũng tiếp tục "chiếm sóng" mạng xã hội với những outfit được đầu tư công phu khi đến sân cổ vũ đội nhà ở lượt trận thứ ba gặp Scotland. Từ trang phục may đo thủ công, áo đấu được custom riêng cho đến những chiếc túi hàng hiệu có giá cả tỷ đồng, mỗi người đều mang đến một màu sắc riêng.

Gây chú ý nhất vẫn là Bruna Biancardi, bạn gái Neymar. Người đẹp xuất hiện với chiếc corset phá cách được tạo hình từ những mảnh ghép giống các đôi giày bóng đá tháo rời. Thiết kế độc quyền này là một phần trong loạt trang phục thủ công mà Bruna chuẩn bị riêng cho World Cup.

Theo stylist Alessandro Finizia, mỗi bộ đồ của cô đều được thực hiện bởi các thương hiệu Brazil và mất hơn 160 giờ để hoàn thiện. Trước đó, Bruna cũng nhiều lần tiết lộ cô muốn mỗi lần xuất hiện trên khán đài đều mang đến một hình ảnh hoàn toàn khác biệt.

Bruna Biancardi, bạn gái Neymar.

Nếu Bruna ghi điểm nhờ sự sáng tạo thì Duda Fournier - vợ tiền vệ Lucas Paquetá - lại lựa chọn cách thể hiện tình cảm với chồng ngay trên trang phục. Chiếc croptop màu xanh của cô được thêu họ "Paquetá" trước ngực, trong khi quần jeans trắng được tự tay gắn thêm ghim cài, dây xích và các charm mang biểu tượng của Brazil.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất là chiếc Hermès Mini Kelly màu xanh Vert Vertigo được giới sưu tầm định giá hơn 200.000 real Brazil, tương đương khoảng 900 triệu đồng. Mẫu túi này hiện là một trong những item được nhiều WAGs đình đám săn đón.

Duda Fournier - vợ tiền vệ Lucas Paquetá

Trong khi đó, Karoline Lima - bạn gái trung vệ Léo Pereira - chọn phong cách Brazilcore với set đồ xanh - vàng nổi bật. Cô tạo điểm nhấn bằng chiếc túi xách hình quả bóng cùng loạt dây chuyền nhiều charm, khiến outfit trở nên trẻ trung và đúng không khí World Cup.

Karoline Lima, bạn gái của Léo Pereira

Xu hướng áo đấu tuyển Brazil được biến tấu thành croptop tiếp tục được nhiều nàng WAG yêu thích. Gabrielle Figueiredo, vợ trung vệ Gabriel Magalhães, phối áo đấu cùng quần thể thao oversized và hoàn thiện bằng chiếc vòng cổ Vivienne Westwood trị giá khoảng 13,5 triệu đồng.

Gabrielle Figueiredo

Sự thoải mái cũng là lựa chọn của nhiều người đẹp. Isabella Rousso, hôn thê Gabriel Martinelli, diện áo đấu xanh kết hợp quần jeans và trang điểm nhẹ nhàng. Myckaela Lobianco, vợ thủ môn Ederson, mặc quần jeans ống rộng cùng áo tuyển Brazil in tên và số áo của chồng.

Isabella Rousso đã đính hôn với Gabriel Martinelli

Một số WAG khác lại dành thời gian để tự custom trang phục. Lais Moraes, bà xã Ederson Moraes, thêu số áo "23" phía sau lưng áo đấu. Tammy Parisoto, vợ tiền đạo Luiz Henrique, kết hợp trang phục ren thêu quốc huy Brazil với mũ trùm đầu đồng điệu, còn Carol Cabrino, vợ đội trưởng Marquinhos, tiếp tục trung thành với phong cách tối giản khi phối áo đấu truyền thống cùng quần tây.

Tammy Parisoto, vợ của tiền đạo Luiz Henrique

Carol Cabrino, vợ của Marquinhos

Lais Moraes, vợ của Ederson Moraes

Đáng chú ý, phiên bản áo đấu màu xanh của tuyển Brazil đang trở thành xu hướng nổi bật trong cộng đồng WAGs năm nay. Từ Duda Santos, Letícia Carvalho cho đến Ana Lídia Martins, nhiều người đều lựa chọn gam màu này thay vì chiếc áo vàng truyền thống.

Bên cạnh đó, các món phụ kiện xa xỉ vẫn xuất hiện dày đặc trên khán đài. Anna Mariana, vợ Casemiro, mang theo chiếc Hermès Kelly Pochette Jaune - mẫu túi vốn được xem là "must-have" của nhiều WAGs đình đám. Còn Nathalia Becker, vợ thủ môn Alisson, chọn quần jeans đính đá lấp lánh kết hợp sandal cao gót đồng điệu với ba màu xanh - vàng - trắng đặc trưng của Brazil.

Không chỉ là những người đồng hành cùng các cầu thủ, dàn WAGs Brazil ngày càng biến khán đài World Cup thành một "sàn diễn thời trang" thực thụ. Mỗi lần đội tuyển ra sân là một lần người hâm mộ háo hức chờ xem những bộ cánh được đầu tư kỹ lưỡng, những món hàng hiệu đắt đỏ và các ý tưởng custom độc đáo mà họ mang tới.