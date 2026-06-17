Dàn WAGs đỉnh chóp của Croatia: Từ nữ sinh viên thú y sexy đến cô nàng gia thế khủng, đỉnh nhất là vợ Modric!

Ngắm nhan sắc và gia thế "khủng" của dàn WAGs tuyển Croatia.

Đội tuyển quốc gia Croatia từ lâu đã luôn là một thế lực đáng gờm trên bản đồ bóng đá thế giới nhờ lối chơi kiên cường và tinh thần thép. Đằng sau những chiến tích lẫy lừng của các chiến binh áo ca-rô trên sân cỏ chính là sự đồng hành, tiếp sức của dàn WAGs tài sắc vẹn toàn. Không chỉ sở hữu ngoại hình cuốn hút, họ còn là những người phụ nữ độc lập, thông minh và có sức ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của các siêu sao.

Vanja Bosnic

Nhắc đến dàn hậu phương của tuyển Croatia, người ta không thể không thiếu cái tên Vanja Bosnic – người vợ quyền lực của người đội trưởng huyền thoại Luka Modrić. Bén duyên từ năm 2004 khi Modrić còn là một tài năng trẻ 19 tuổi tại Dinamo Zagreb, Vanja không chỉ là bạn đời mà còn đóng vai trò là người đại diện, kiến trúc sư trưởng cho sự nghiệp lẫy lừng của chồng. Chính cô là người đã tham gia đàm phán và thúc đẩy thương vụ chuyển nhượng lịch sử đưa Modrić sang Real Madrid vào năm 2012. Trái ngược với xu hướng hào nhoáng của giới WAGs hiện đại, Vanja chọn lối sống vô cùng kín tiếng, không sử dụng mạng xã hội công khai và lui về quán xuyến tổ ấm với ba thiên chức làm mẹ, trở thành điểm tựa bình yên nhất cho Quả bóng vàng 2018.

Modric và vợ Vanja Bosnic đã kết hôn từ năm 2010 (Ảnh: AFP)

Izabel Kovacic

Izabel Kovacic đã kết hôn với tiền vệ Mateo Kovacic của đội tuyển Croatia. Là người yêu thời trung học, cặp đôi này lần đầu gặp nhau tại nhà thờ địa phương vào năm 2010 và hẹn hò bảy năm trước khi kết hôn vào năm 2017. Bên cạnh việc hỗ trợ sự nghiệp lẫy lừng của chồng trên khắp châu Âu, cô còn là một nữ doanh nhân rất thành đạt với bằng cấp về kinh tế kinh doanh. Cô đồng sáng lập thương hiệu sản phẩm hữu cơ thân thiện với môi trường dành cho trẻ em Lunilou vào năm 2015 và kể từ đó đã cho ra mắt dòng thời trang cao cấp bền vững của riêng mình.

Izabel Kovacic đã kết hôn với Mateo Kovacic (Ảnh: IG)

Josipa Perisic

Josipa Perisic chính là người bạn đời tận tụy của Ivan Perisic – tiền vệ cánh kỳ cựu người Croatia hiện đang khoác áo gã khổng lồ Hà Lan, PSV Eindhoven. Mối tình của cặp đôi trai tài gái sắc này nảy nở từ những năm tháng cùng ngồi trên ghế nhà trường tại Split, và được đánh dấu bằng một đám cưới ngọt ngào, viên mãn vào năm 2012. Suốt hơn một thập kỷ qua, Josipa luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho chồng. Cô không ngần ngại cùng anh bôn ba qua hàng loạt quốc gia từ Đức, Ý, Anh cho đến Hà Lan để tiếp sức cho sự nghiệp sân cỏ của người bạn đời.

Hiện tại, người đẹp tóc nâu quyến rũ này đang dành trọn tâm huyết để vun vén cho tổ ấm nhỏ và nuôi dạy ba thiên thần nhỏ đáng yêu. Song song với vai trò làm mẹ, cô cũng vừa bước phá trong sự nghiệp riêng khi cho ra mắt thương hiệu chăm sóc sức khỏe phụ nữ của riêng mình mang tên Fem 37.

Josipa Perisic và Ivan Perisic (Ảnh: IG)

Adriana Caleta-Car

Adriana Caleta-Car đã kết hôn với hậu vệ Duje Caleta-Car vào năm 2022. Cô nàng đang là một trong những nàng WAG cực hot trên MXH ở Croatia.

Adriana Caleta-Car đã kết hôn với hậu vệ Duje Caleta-Car (Ảnh: IG)

Lu Mastrovic

Lu Mastrovic là người đẹp quyến rũ đã chiếm được trái tim của ngôi sao Manchester City , Josko Gvardiol. Cặp đôi này lần đầu tiên dấy lên tin đồn hẹn hò khi bị bắt gặp hôn nhau vào đêm Giáng sinh năm 2025, trước khi chính thức công khai mối quan hệ vào đầu năm 2026.

Josko Gvardiol và bạn gái là sinh viên thú y (bên phải) (Ảnh:IG)

Marija Grbesa

Marjia Grbesa và Mario Pasalic bắt đầu hẹn hò từ năm 2014 trước khi kết hôn vào năm 2019. Không muốn xuất hiện nhiều trong giới showbiz, hiện tại Marija dành toàn thời gian làm mẹ toàn thời gian cho cậu con trai đáng yêu của mình, Luka.

Marjia Grbesa và Mario Pasalic (Ảnh: IG)

Tiên Tiên (Theo