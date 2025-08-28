Dàn VĐV cực hot tại sơ duyệt Đại lễ 2/9: Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, HLV Trương Minh Sang, Thu Hà hân hoan hội ngộ

Tối 27/8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) đã diễn ra buổi sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Một số gương mặt tiêu biểu của thể thao Việt Nam cũng góp mặt như xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, HLV TDDC Trương Minh Sang, HLV thể dục nghệ thuật Thu Hà, cựu tuyển thủ Ngọc Châm, kiếm thủ Vũ Thành An...

Dàn VĐV, nghệ sĩ tập luyện trước khi bước vào sơ duyệt

Tham dự khối văn hoá, thể thao các VĐV trước giờ bước vào diễu hành đã có thời gian giao lưu với dàn diễn viên, nghệ sĩ. Vợ chồng HLV Minh Sang - Thu Hà vui vẻ chụp hình lưu niệm với dàn diễn viên phim Mưa Đỏ, diễn viên Bảo Thanh. Đây là những khoảnh khắc thú vị, giao thoa giữa thể thao và nghệ thuật. Sự xuất hiện của các VĐV trong trang phục nghiêm trang, cùng dàn diễn viên với thần thái rạng rỡ đầy cảm xúc hoà chung trong không khí hân hoan của sự kiện trọng đại của đất nước.

Vợ chồng HLV Minh Sang, Thu Hà

Cặp đôi HLV chụp ảnh cùng diễn viên phim Mưa Đỏ

HLV thể dục nghệ thuật Thu Hà và diễn viên Phương Nam

Vợ chồng HLV Minh Sang, Thu Hà cùng khối với diễn viên Bảo Thanh

HLV TDNT Thu Hà xinh đẹp rạng rỡ

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và kiếm thủ Vũ Thành An