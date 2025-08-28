Dàn ứng viên tên tuổi sẵn sàng thay thế Amorim tại Man United

Sau cú sốc bị Grimsby Town loại khỏi League Cup, chiếc ghế HLV trưởng của Ruben Amorim tại Man United đang lung lay dữ dội. Báo chí Anh khẳng định nhà cầm quân người Bồ Đào Nha có nguy cơ bị sa thải chỉ sau chưa đầy một năm dẫn dắt "Quỷ đỏ".



Ruben Amorim bất lực với Man United

Amorim bất lực

Amorim, 40 tuổi, được Sir Jim Ratcliffe đưa về Old Trafford hồi tháng 11 năm ngoái với kỳ vọng khởi đầu một kỷ nguyên mới. Thế nhưng, sau chuỗi thành tích kém cỏi mùa rồi, cộng thêm thất bại nhục nhã trước đội bóng hạng Tư Grimsby Town – kém Man United đến 56 bậc trên hệ thống xếp hạng – niềm tin vào ông đã sụp đổ.

Thất bại tệ hại bậc nhất trong lịch sử Man United đương đại

Nhiều người tự hỏi, bằng cách nào và ra sao mà đội bóng có tổng trị giá chỉ 3,6 triệu euro lại có thể quật ngã "gã khổng lồ" được niêm yết 887 triệu euro, tức giá trị hơn gần gấp 300 lần? Mười một năm trước, Man United của HLV Louis van Gaal thua MK Dons, đội bóng hạng Ba, với tỉ số 0-4… Giờ đây, "Quỷ đỏ" thua cả đội bóng hạng Tư Grimsby Town!

Theo các nhà cái, Gareth Southgate là ứng cử viên sáng giá nhất để thay thế Amorim. Cựu HLV đội tuyển Anh, 54 tuổi, hiện thất nghiệp kể từ khi chia tay "Tam sư" sau thất bại ở chung kết Euro 2024. Dù từng khẳng định đang tận hưởng cuộc sống thư thả và viết sách, Southgate vẫn được giới chuyên môn đánh giá là lựa chọn an toàn nếu Man United cần một nhà quản lý giàu kinh nghiệm và kỷ luật.

Truyền thông Anh và các nhà cái lên sẵn danh sách ứng viên thay thế Amorim

Ai thay Amorim?

Ngoài Southgate, Michael Carrick – cựu đội phó Man United – cũng được đưa vào danh sách ứng viên hàng đầu. Dù vừa bị Middlesbrough sa thải, Carrick vẫn được ủng hộ bởi mối liên hệ mật thiết với sân Old Trafford và thành tích bất bại khi làm HLV tạm quyền năm 2021, trong đó có chiến thắng 3-2 trước Arsenal.

Danh sách còn có những cái tên đáng chú ý như Oliver Glasner (Crystal Palace), Mauricio Pochettino (đang dẫn dắt đội tuyển Mỹ), Kieran McKenna (Ipswich), cùng các chiến lược gia danh tiếng Zinedine Zidane, Xavi Hernandez, Marco Silva hay Diego Simeone. Tỷ lệ cược của Southgate và Carrick hiện đều là 5/1, trong khi các HLV khác dao động từ 8/1 đến 16/1!

Dàn sao đắt giá Man United như đoàn quân ô hợp

Sự hiện diện của nhiều ứng viên tên tuổi cho thấy ban lãnh đạo Man United đã bắt đầu chuẩn bị cho viễn cảnh thay tướng. Thất bại trước Grimsby Town không chỉ là cú sốc lớn với người hâm mộ mà còn được xem như "giọt nước tràn ly" sau hàng loạt kết quả gây thất vọng dưới thời Amorim.

Trong bối cảnh mùa giải mới chỉ bắt đầu, quyết định về tương lai của Amorim nhiều khả năng sẽ được đưa ra sớm nhất. Nếu ra đi, Amorim sẽ trở thành HLV tiếp theo không thể trụ vững ở Old Trafford sau thời Sir Alex Ferguson, còn Southgate cùng loạt ứng viên tên tuổi đang chờ cơ hội viết tiếp chương mới cho "Quỷ đỏ".