Dàn tuyển thủ U23 Việt Nam thất thần, buồn bã khi thua đau U23 Trung Quốc

Thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc rạng sáng 21/1 đã để lại những hình ảnh đầy ám ảnh với U23 Việt Nam, khi nỗi buồn và sự thất thần hiện rõ trên gương mặt từng cầu thủ sau tiếng còi mãn cuộc. Trên sân, không còn những bước chạy gấp gáp hay tiếng hò reo, thay vào đó là sự lặng im kéo dài, nơi các cầu thủ áo đỏ đứng lặng, cúi đầu hoặc thất thần nhìn về phía khán đài.

Nhiều cầu thủ U23 Việt Nam ôm mặt ngay sau trận đấu, không giấu nổi sự mệt mỏi cả về thể lực lẫn tinh thần. Trận bán kết được kỳ vọng rất nhiều đã trôi qua theo kịch bản không ai mong muốn, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng phải chơi trong thế bất lợi và liên tục chịu sức ép lớn từ đối thủ. Ánh mắt trống trải, đôi vai trĩu nặng của các cầu thủ trẻ phản ánh rõ cú sốc tâm lý mà họ vừa trải qua.

Văn Thuận cắn chặt áo sau trận thua

Minh Phúc ngửa mặt buồn bã

Ở khu vực băng ghế dự bị, ban huấn luyện U23 Việt Nam cũng không giấu được sự trầm lắng. HLV Kim Sang-sik đứng lặng khá lâu sau trận, trong khi các trợ lý cố gắng động viên từng học trò. Không khí nặng nề bao trùm toàn đội, khác hẳn sự sôi động thường thấy sau mỗi trận đấu của U23 Việt Nam.

Trên khán đài, nhiều CĐV Việt Nam vẫn nán lại, gửi những tràng vỗ tay động viên các cầu thủ. Dù thất vọng với kết quả, người hâm mộ hiểu rằng các cầu thủ trẻ đã phải đối diện với áp lực rất lớn ở một trận đấu đỉnh cao. Những cái cúi đầu chào khán giả của U23 Việt Nam vì thế càng khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng.

U23 Việt Nam cúi đầu trước CĐV

Thua đau trước U23 Trung Quốc là một cú vấp lớn, nhưng cũng là trải nghiệm cần thiết trên hành trình trưởng thành của lứa cầu thủ trẻ. Nỗi buồn hôm nay có thể còn rất dài, song với U23 Việt Nam, điều quan trọng nhất lúc này là đứng dậy sau thất bại, giữ lại tinh thần và niềm tin để hướng về chặng đường phía trước.